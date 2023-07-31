聯合國專家質疑港府修訂眾籌條例損人權 促檢討

香港/政治

香港政府擬立法規管眾籌以保障國家安全，但聯合國五個不同人權範疇的特別報告員向中國國家主席習近平發表聯署公開信，指諮詢文件中的眾籌法，對國家安全和反恐的定義含糊，易被當局濫用，一旦落實，將出現侵犯基本人權的情況，損害公民社會空間，促請港府檢討有關建議。專家再次提醒中國政府，成員國不可借藉國家安全去打壓反對派或合理化其對人民的鎮壓措施。

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港府未就眾籌立法訂定時間表，而在3月中旬完結的諮詢期內，負責的的財經事務及庫務局(簡稱財庫局)並收到 60份意見書，但在一個多月後，該局仍拒絕應傳媒要求公開意見書內容，而根據公開名單，提交意見書的，有國際眾籌平台丶本地及國際慈善團體或非政府組織丶政黨等，據自行公開的意見書，大部分都關注過度規管眾籌，例如針對基層的社區組織協會便表明，對建議有「極大保留」，認為部分建議過於嚴苛。

有關憂慮獲聯合國的反恐中增進和保護人權及基本自由丶增進和保護表達和意見自由丶和平集會和結社自由丶人權衛士，以及隱私權等五個特別報告員(Special Rapporteur)認同。

根據聯合國網頁在當地時間上周四(27日)公開的致中國國家主席聯署信，五名特別報告員開宗明義便指出，若以諮詢文件的建議訂定法例，《公民權利與政治權利國際公約》等國際法保障的人權將受到侵害，特別是保障私隱丶表達自由及「法律面前，人人平等」等五項人權；另外，如若當局不增設上訴和司法監督等機制，擬議中的眾籌申請和登記程序將難以符合國際法中訂明丶立法須符合社會需要和一視同仁等門檻的要求，敦促中港政府若以反恐為由限制人權，須以最少的干擾措施來達致其合法目的。

新法可被用作針對異議聲音 公民社會受限

聯署信指出，不同專家早已表明，《港區國安法》的定義過於寬廣，易被濫用，港府研議中的眾籌法禁止一切危害國安和可作「政治用途」的眾籌，亦會因定義含混而被濫用，令負責審批的眾籌辦公室有過大的酌情權，甚至會出現限制公民組織營運和自主。五位專家關注相關措施，特別來自外國的支援，可能被用作針對提出批判或不同聲音的人或組織，這些不當限制對人權和婦女組織的影響特別嚴重。

五位專家指出，結社自由得以落實，成員國須確保公民社會組織能自由尋求和使用資源，毋須事先獲得批准或面對不當障礙，但港府建議的預設限制措施缺乏適當和具體的風險評定標準，例如針對不同籌款活動或捐款者訂定風險評估，敦促當局須訂定不同的風險評估機制。

專家們又引用國際上反恐和針對洗黑錢的金融行動特別工作組(FATF) 第一項原則指出，成員國制訂防止洗黑錢和資助恐怖分子措施時，須確保措施與所針對的風險相適應，不成比例丶過度規範的行政措施，有可能違反國際人權法和上述原則。

眾籌法的諮詢文件訂明，港府將為眾籌平台設立登記制度，任何向香港人或團體或身處香港者募款的活動均須向眾籌辦公室登記，日後沒向眾籌辦申請或未獲批的籌款活動均屬非法。

不過，聯合國專家指出，登記要求提交的資料繁多，又要求平台須在港有代表，凡此種種，要求實在過於沉重(burdensome)，超出港府聲稱的目標，亦可能損害公民社會空間；此外，無論是否身處香港均受限制亦會有超出法律管轄區的問題。

專家認為，登記要求必須是簡單丶而且與組織的規模相適應，以確保公民組織能獲得合適的財政支資源。另外，申請一旦被拒，亦應有上訴機制。

因應2019年的反修例抗爭活動獲得不少市民經濟支持，財庫局去年底諮詢時表明，「有團體以眾籌方式支持一些危害公眾安全以至國家安全的行為」，並以籌得二千多萬港元的「612人道支援基金」為例。另外亦要防止詐騙，故研究立法規管眾籌。