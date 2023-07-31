颱風餘威：北京豪雨已知2死 紫禁城也淹水

北京豪雨成災

颱風“杜蘇芮”的餘威周一給北京帶來了創紀錄的降雨量，導致航班停飛，數百條道路被淹，數千人被撤離的同時，幾百萬人被告知留在家中。本文截稿前，據法新社報道，已有2人死亡。

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北京周一續降豪雨，導致門頭溝等郊區出現山洪暴發，一輛又一輛的汽車宛如煞車失靈，只能順着湍急水勢被滅頂吞沒，場面相當駭人。

法新社引述《人民日報》報道，救援人員在北京門頭溝區的水道中發現了兩具屍體。此外，49 歲的居民郭振宇（ Guo Zhenyu，音譯）告訴法新社記者：“今天早上真是瘋了，門頭溝溪水泛濫，整條大道都被淹沒了。”

同時號稱600年從未淹水的紫禁城，也慘遭淹水。據中國社交網絡上的畫面顯示，穿着雨衣雨鞋的行人往來踱步於院內的積水處。

周一，當局將中國首都置於洪水最高警戒狀態。當局發布的警告說，北京郊區的大部分地區“極有可能發生坍塌、滑坡和泥石流”，當局還發布了洪水紅色預警。

法新社指出，這些暴雨是在菲律賓造成至少6人死亡的颱風“杜蘇芮”氣旋的後果。它已經失去了部分動力，熱帶風暴從上周五開始橫掃中國北部地區。

據北京氣象部門統計，從上周六傍晚到周一中午的 40 個小時內，北京降雨量達 170.9 毫米。這幾乎是整個七月份的平均降雨量。

自 2021 年以來，北京對強降雨一直非常警覺，當時中部地區的嚴重洪災造成 300 多人死亡，主要集中在大城市鄭州。

另據路透社報道，除北京外，在周末降級為熱帶低壓的“杜蘇芮”影響下，鄰近的天津市和河北省繼續遭受暴雨侵襲，受災地區面積幾乎相當於英國。