北京豪雨成災

颱風餘威：北京豪雨已知2死 紫禁城也淹水

颱風“杜蘇芮”的餘威周一給北京帶來了創紀錄的降雨量，導致航班停飛，數百條道路被淹，數千人被撤離的同時，幾百萬人被告知留在家中。本文截稿前，據法新社報道，已有2人死亡。

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People in raincoats stand at the closed gates of the Forbidden City during heavy rain in Beijing, China, July 30, 2023.
People in raincoats stand at the closed gates of the Forbidden City during heavy rain in Beijing, China, July 30, 2023. © REUTERS/Thomas Peter
作者： 夏榕
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北京周一續降豪雨，導致門頭溝等郊區出現山洪暴發，一輛又一輛的汽車宛如煞車失靈，只能順着湍急水勢被滅頂吞沒，場面相當駭人。

法新社引述《人民日報》報道，救援人員在北京門頭溝區的水道中發現了兩具屍體。此外，49 歲的居民郭振宇（ Guo Zhenyu，音譯）告訴法新社記者：“今天早上真是瘋了，門頭溝溪水泛濫，整條大道都被淹沒了。”

同時號稱600年從未淹水的紫禁城，也慘遭淹水。據中國社交網絡上的畫面顯示，穿着雨衣雨鞋的行人往來踱步於院內的積水處。

周一，當局將中國首都置於洪水最高警戒狀態。當局發布的警告說，北京郊區的大部分地區“極有可能發生坍塌、滑坡和泥石流”，當局還發布了洪水紅色預警。

法新社指出，這些暴雨是在菲律賓造成至少6人死亡的颱風“杜蘇芮”氣旋的後果。它已經失去了部分動力，熱帶風暴從上周五開始橫掃中國北部地區。

據北京氣象部門統計，從上周六傍晚到周一中午的 40 個小時內，北京降雨量達 170.9 毫米。這幾乎是整個七月份的平均降雨量。

自 2021 年以來，北京對強降雨一直非常警覺，當時中部地區的嚴重洪災造成 300 多人死亡，主要集中在大城市鄭州。

另據路透社報道，除北京外，在周末降級為熱帶低壓的“杜蘇芮”影響下，鄰近的天津市和河北省繼續遭受暴雨侵襲，受災地區面積幾乎相當於英國。

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