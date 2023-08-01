堵眾口悠悠 中國動物園被迫闢謠熊是人“偽裝”的

中國社會奇聞

法新社周二報道，中國一家動物園被迫澄清園內的一隻熊確實是動物，而不是人“偽裝的”，因為有人在互聯網上公布了這隻熊像人一樣用後腿站立與遊客互動的視頻，引發了猜測。據悉，動物園已經安排記者參觀，以證明熊的真實性。

一家中國動物園否認其中一隻熊是“偽裝的人類”，因為一段動物直立的視頻引發了猜測。

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這幾天，中國東部城市杭州的一家動物園裡的一隻熊，突然在網上火了，原因是它“熊模人樣”。7月27日，有網友發視頻稱杭州動物園黑熊疑似人扮演的。視頻中，“黑熊”站立和遊客互動，該網友稱， 黑熊怎麼“人里人氣”。

法新社說，許多網民對這隻熊的雙足姿態表示驚訝，同時也對它後腿上的皮膚褶皺表示驚訝，因為這可能會給人一種人類穿着毛皮衣服的印象。

引起爭議後，動物園以這隻小馬來雌熊的視角，在一份幽默的聲明中寫道：“顯然，你們真的不太了解我。”

這隻名叫安吉拉（ Angela）的小熊說昨晚下班後，動物園園長給我打電話，問我是不是偷懶了，是不是找了一隻兩條腿的野獸來代替我。“有些人認為我的站姿太像人類（......），所以我再說一遍：我是一隻馬來熊！”

法新社指出，馬來熊原產於東南亞的熱帶森林，又稱“椰子熊”，毛髮蓬鬆，呈黑色或棕黑色，領口呈獨特的橙黃色。

它是世界上最小的熊，體長一般在 1 米到 1.40 米之間，由於森林砍伐和全球野生動物貿易，它已被列入易危物種名單。

另據中國媒體報道說，杭州這家動物園裡共有三種熊，黑熊、棕熊和馬來熊。

跟同色系的黑熊相比，馬來熊的身材明顯要“嬌小”很多，它全身被烏黑色的短絨毛覆蓋，毛色油亮，毛緊貼皮膚。但因為顏色是黑色的，很多不太了解的遊客會誤把它認成是黑熊的幼崽。

29日，杭州動物園工作人員也曾回應稱，肯定不是人扮的，夏天高溫人套個皮毛也堅持不了。

馬來熊為什麼會站起來？據杭州動物園副園長江志江志解釋說，熊科動物都有站立的能力，尤其是野外的熊，打鬥的時候都會站起來。而馬來熊一般性情比較溫和，它們站起來可能是跟遊客互動的行為。