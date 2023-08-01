中國外交部長王毅受邀訪問美國

中美關係

亞太 – 美國外交部周二表示，中國外交部長王毅已受邀訪問美國並參加高層會議，作為恢復北京和華盛頓之間對話努力的一部分。美國國務卿布林肯先前對秦剛提出訪問華府的邀約，已正式“移轉”給王毅。

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美國國務院發言人馬修·米勒表示，美國和中國高級官員周一在華盛頓舉行會議期間發出了這一邀請。

據晚間發布報告的美國國務院稱，這些官員進行了“坦誠、實質性和富有成效的討論”。 王毅是中國共產黨最高外交官，他接替了上任僅七個月被解職的外交部長秦剛。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）6月18日至19日首次以美國國務卿身分訪問中國，期間曾邀秦剛訪美，秦剛也已接受邀約。

至於王毅是否接受邀請及可能訪問時間，米勒指出，這留給中方回應，但美方預期北京會接受邀約，也預期訪問會發生，但目前尚未安排時間。

美國國務卿布林肯已於7月中旬在雅加達東南亞國家會議期間以及6月訪問北京期間會見了王毅。 此後，包括美國財政部長耶倫和氣候特使克里在內的美國官員紛紛來到北京。 美國商務部長吉娜·雷蒙多 (Gina Raimondo) 於 7 月底證實，她打算“在今年夏末之前”訪問中國。

美國和中國正在進行激烈的競爭，但在緊張數月之後仍難以維持對話。 華盛頓還避免正式點名中國，中國被指控對最近針對包括國務院在內的美國政府的網絡攻擊負責。