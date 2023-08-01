中國正式開始對鎵和鍺的出口實施限制

中國/金屬出口/美國

自周二（8月1日）起，中國正式開始限制兩種對半導體至關重要的金屬：鎵和鍺等相關物質的出口。由於中國是這兩種金屬的主要生產國，這個決定被廣泛認為是對華盛頓針對中國技術部門所採取措施的報復。

廣告 繼續瀏覽後續

根據中國商務部的一項指令，鎵和鍺出口商現在必須獲得許可證。這份於 7 月發布的文件將於本周二8月1號生效，其中規定，出口商必須提供最終用戶的信息並告知其用途。

歐盟今年發布的一份報告顯示，中國的鎵產量佔全球產量的 94%，用於集成電路、發光二極管和光伏電池板。至於對光纖和紅外線至關重要的鍺，其 83% 的產量也來自中國。

法新社報道，近幾個月來，拜登政府以 "國家安全 "為名，加大了限制中國公司獲得最先進半導體的措施。而正在努力實現半導體設計自主化的中國，認為這些措施旨在維護美國在這一領域的霸主地位。

眾所周知，芯片具有高度戰略意義，是生產從咖啡機到電動汽車和智能手機等眾多電子設備的關鍵，也被用於軍備。

三大管理諮詢公司（ ThREE Consulting ）公司分析師詹姆斯-肯尼迪（James Kennedy）認為，這是向美國發出的 "明確信息"，"毫不含糊"。法新社報道引述肯尼迪評論稱，這項措施同時也 "旨在儘可能減少 "對美國的 "損害"，因為美國對鎵和鍺的需求 "很低"，必要時可以從其他地方抵消。這位專家警告說，另一方面，如果華盛頓 "選擇繼續升級，中國的下一次報復將產生後果"，他不排除對"戰略金屬"稀土實施限制的可能性。

據彭博社報道，拜登政府正在考慮對中國的技術部門採取新的限制措施。

本周一，中國還宣布從 9 月 1 日起限制某些類型無人機的出口。法新社稱，這一措施似乎是對西方批評中國協助俄羅斯發動烏克蘭戰爭的回應。