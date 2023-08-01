中國8月1日起限制半導體材料出口 日本擔憂影響產業鏈

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在8月1日上午的記者會上，日本內閣官房長官松野博一，就中國政府開始對用於半導體的材料鎵等稀有金屬，實施出口限製表示，“暫時對我國的產業鏈不會造成影響，但今後可能對有些領域產生影響”，因此我們將密切關注事態發展並採取必要措施。”

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關於如何對應中國方面的出口限制，松野博一強調，“如果按照世界貿易組織（WTO）等的國際規則來看，是對日本採取不公平的措施，我們將根據規則作出適當反應”。

日本經濟大臣西村康稔8月1日在內閣會議後的記者會上表示，今天生效的，中國加強對稀有金屬相關產品的出口管制，對日本“不會立即產生影響”。他表示，根據世界貿易組織（WTO）等的國際規則，如果對日本採取不公平措施，日本將採取適當的行動。

西村說：“我們將在關注中國出口管制的運用狀況，和出口管制物品的供需情況的同時，考慮供應來源多樣化、回收利用、資源節約等措施”，並表示將繼續關注事態發展。

8月1日起，中國政府對與鎵和鍺相關的礦產資源實施出口限制，這兩種金屬是用於先進半導體製造的稀有金屬，這一舉措被視為針對日本和美國收緊對華半導體相關產品出口限制的反制措施，日本擔心這會對日本企業和產業鏈造成影響。

8月1日開始，未經當局許可，中國出口商將無法向海外公司銷售這些產品，外界關注重點在於法規執行的力度。中國商務部發言人表示：“鎵和鍺也用於軍事目的。出口限制是國際慣例。”

鎵、鍺都是重要的稀有金屬，在半導體材料、新能源等領域應用廣泛。其中，鎵被稱為“半導體工業新糧食”，中國鎵的產量佔全球90%，且大部分出口日本，鍺也是重要的半導體材料之一，中國的產量在全球佔比68%。

7月3日，中國商務部、海關總署發布《關於對鎵、鍺相關物項實施出口管制的公告》。《公告》指出，根據《中華人民共和國出口管製法》《中華人民共和國對外貿易法》《中華人民共和國海關法》有關規定，為維護國家安全和利益，經國務院批准，決定對鎵、鍺相關物項實施出口管制。

輿論認為：中國這一措施，是對日美等限制半導體尖端技術向中國出口的反擊，日本經濟產業省7月23日開始施行《外彙及外國貿易法》的修改省令，對尖端半導體領域的6大類23種高性能半導體製造設備出口進行管制，雖未點名特定國家及地區，但可以看出意在防止中國的軍事利用。進入嚴格管制清單的產品，出口時要經過經濟產業省的審查與批准，而簡化審查手續的國家和地區有美國、韓國、台灣等42個“友好國家和地區”，但不包括中國，日本與力圖將中國排除出尖端半導體供應鏈的美國保持了步調一致。