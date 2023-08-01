日本智庫美日台兵推：台海開戰 將影響日本GDP三成

日本戰略研究論壇(JFSS)本月中在東京舉辦台海危機兵棋推演，台灣首次獲邀參加，台灣有事即日本有事成為日本政壇關切焦點。日方推估，若台海開戰，日本海上運輸線受阻，將影響日本GDP三成。

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據自由亞洲報道：

日本戰略研究論壇(JFSS)今年兵推，是第三次舉行針對台海的美日台兵推，首次邀請台灣參加，日本、美國、中華民國台灣的國旗同時在兵推現場出現，格外引人注目。

台灣的國防安全研究院(國防院)副執行長李廷盛指出，日本方面有8位退役的陸海空將軍和前參謀總長參加。他認為最難得的是台灣站上國際舞台。“不僅美日台，英國、澳大利亞、芬蘭、立陶宛，還有北約(NATO)其他國家的觀察員，都是住在日本東京的現職外交官。他們看台灣參演這次兵推，台灣安全躍上檯面，絕對是一件好事。”

此次兵推主要是日本決策的模擬，主要是驗證新戰略三文書與台海危機-2027年挑戰。想定背景設定許多特定條件，包括2027年俄烏戰爭已停火、台灣仍由民進黨執政等。

此次兵推的設定之一，是混合戰(Hybrid War)開始，未達“武裝攻擊情境”，敵方滲透日本官方與軍事網絡，並攻擊基礎設施。另一方面，日方還遭受假信息攻擊，先島諸島海底電纜被毀。同時，中國漁民登陸釣魚島，中國海警船抵達先島諸島。

設定之二，“台灣有事就是日本有事”，中國大規模軍演，軍機飛越海峽中線，非常靠近台灣領海，台灣發布緊急事態宣言，歐美等國要求日方提供人道救援平台。在此時討論的議題，包含日方是否提高事態層級、自衛隊是否出兵等。

設定之三，升級至武力攻擊狀態，日本必須決定是否與如何使用“反擊能力”，解放軍對台本島與外島展開全面軍事攻擊，解放軍對駐日美軍與自衛隊基地進行導彈攻擊等。

兵推結果，台灣作戰部隊成功圍殲特戰部隊並有效嚇阻解放軍海域推進，美日透過聯合水下作戰與拒止攻擊，瓦解中共對台海上增援，台灣周邊情勢往有利台美方向發展。