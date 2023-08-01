鯨魚誤入香港水域半月亡 背有新傷口 專家批港府保護不力

香港/動物保護

一尾布氏鯨上月中罕有地誤入香港水域，惹來本地和中國遊客乘船出海觀賞，但又未遵守則，部分船隻與鯨魚相當接近，結果這尾屬中國國家重點保護野生動物名單上一級類別的布氏鯨，昨(7月31日)早被發現「翻肚」地浮屍海上，背部有明顯的大型新傷。專家表示，新傷口是否直接導致鯨魚死亡，尚待解剖確認；他形容，事件令人感到可惜，望市民認真思考與大自然物種如何相處。另一團體代表則認為，如果當局及早設立禁船區，悲劇可免發生。

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剛逝世的布氏雄鯨長逾 8米，7月13日在香港東部的西貢海域出現，有人拍下它浮上水面張口覓食的照片，吸引不少市民出海觀鯨，部分船隻與鯨魚十分接近，中國社文平台「小紅書」曾有照片顯示，船上遊客幾乎可以手觸鯨魚。到了當月25日，海洋公園發放鯨魚背鰭懷疑由螺旋槳造成傷痕的圖片，呼籲市民不要出海追鯨，港府第二把手的政務司長陳國基和漁農自然護理署翌日亦發出類似呼籲，後者更派員加強巡邏及在碼頭作出勸喻，但對香港海豚保育學會提出設立禁船區的建議，漁護署則以難於執行為由而拒絕，又指鯨魚未有患病或擱淺跡象，毋須救治或介入。

到了昨晨，警方接報在西貢牛尾洲對南海面發現鯨魚屍體，初步相信是半月前誤入港境的布氏鯨。從傳媒和海洋公園片段所見，鯨魚已經「翻肚」，灰白色的腹部朝天，其中一邊魚鰭露出水面，背部有似被「船葉」打傷的大型傷口，部分皮肉外翻。漁護署聯同海洋公園專家其後把鯨魚屍體拖往西貢萬宜水庫，以便進行解剖及調查死因。

海洋公園保育基金科學主任陳梓南晚上表示，初步檢查發現，布氏鯨屍身上除背部兩處舊傷痕之外，背部正中位置亦出現新傷口，相信它死去不久，而在海上飄浮的，相信是它的脂肪組織；至於新傷口是否它的致死原因，尚待達細解剖確認。由於天氣炎熱，團隊會儘快解剖以免屍體惡化。當局又考慮是否把這尾布氏鯨製成標本，供科研和教育用途。

鯨身上有明顯傷痕 2023年8月1日 © 海洋公園圖片

他形容今次事件令人感到可惜，希望市民認真思考如何與大自然不同物種相處。公園動物及保育部總館長黃永康亦表示，借鑒今次事件，期望市民不要再進行非必要的觀鯨活動，不要因為好奇而為海洋生物帶來傷害，並希望多從教育着手。

海豚保育學會主席鄭家泰今早在電台節目表示，鯨魚的傷口頗大，相信是外物撞擊造成，而一個懷疑屬新傷的傷口，更是皮開肉裂，相信它曾面對巨大衝擊力，且在短時間內發生，形容事件是可悲及遺憾。他認為，若漁護署應學會建議設立禁船區，悲劇應可避免發生。他亦不接受署方指難以設立的說法，因為深圳在2021年可以因應布氏鯨出沒而設立禁船區，禁止遊樂船及漁船進入相關水域，而進入的船隻亦要減速，以免驚擾鯨魚，若港府有決心，一定可以做到。

漁農界立法會議員何俊賢則認為，今次鯨魚慘死事件不能完全怪責政府營救不力，觀鯨者理應負最大責任。

港府在1997年已制定不具法律約束力的《觀豚守則》，規範出海觀賞中華白海豚，但由於甚少有鯨魚到港，未有制訂觀鯨守則。世界自然基金會香港分會建議港府檢視現有鯨豚保育政策，並為同類事件制訂跨部門應對措施及指引，於鯨豚出沒期間主動管理周邊船隻活動，全面監察它們的健康狀況，並教育公眾遇見鯨豚時的正確應對方式。

根據《國家重點保護野生動物名錄》，布氏鯨屬國家一級保護類別。有專家曾表示，布氏鯨一般生活在熱帶及亞熱帶水域，以群游沙甸魚丶鮫魚或魷魚等為食物，在香港較為罕見。相反，香港水域較多出現江豚，今年首季便已發現兩次。