北京河北遭洪災 習近平論治水惹議

中國北方洪災

中國首都北京遭遇140年來最大降雨，官媒報道極端暴雨已在北京造成11人喪生，13人失蹤。周三，遭受水災最嚴重的是北京附近的河北省，尤其是北京西南部的涿州市已淪為重災區。北京當局的分洪策略以及官媒吹捧習近平治水論述也引起質疑。

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根據北京氣象機構，受颱風“杜蘇芮”影響，北京40小時之內降雨量超過七月一個月的降雨量，目前，位於北京西南部的涿州成為重災區，已有至少20人死亡，該市超過六分之一人口被疏散。大批救援人員奔赴該市救災。

法新社航拍照片顯示，涿州大部分地區遭洪水衝淹，該城商業街已變成混濁的河流，附近的農田也整片整片淹沒水中。洪水衝走了橋樑，衝毀了交通。

香港明報周三報道，“河北為保證北京安全，啟動7處蓄滯洪區分洪，84.74萬人須提前轉移，仍有部分地區民眾來不及撤離受困，保定市轄下小城涿州全市13.4萬人受災。”

旅德水利專家王維洛指出，涿州分洪的是拒馬河的洪水，也就是來自北京房山的洪水。他認為：北京在泄洪。分洪主要是為了減輕下游壓力，保衛雄安新區。

最近幾周，中國許多地方遭遇超級熱浪席捲和造成生命和財產重大損失的極端暴雨的襲擊。

位於北京的一家非政府組織負責人馬軍對法新社表示，引發暴雨的颱風，以及大洋升溫，均與氣候升溫有重大關係。

洪災造成民眾人心惶惶同時，中國官方日前出版的『深入學習貫徹習近平關於治水的重要論述』引起不少議論。

官媒7月19日報道稱，該書闡述了習近平關於治水重要論述的“時代背景、思想脈絡、重大意義、豐富內涵、精神實質、實踐要求”，並稱習近平自中共18大以來“親自擘畫、親自部署、親自推動”治水事業，“發表了一系列重要講話，作出了一系列重要指示批示。”『中國水利報』還發社論稱，在習近平治水論述指引下，中國“治水事業取得歷史性成就、發生歷史性變革”

該書出版不到兩周，北京和河北遭遇大水漫卷，一些中國網友發議論譏諷：“從此華夏無水患”“書一出版就下暴雨，馬上驗證”，還有些網友暗諷習近平“人民的好領袖，專業專精的全才型領導”，“當代大禹，治水有功在千秋。”

更有網友翻出當年每逢洪災，前任領導人江澤民、胡錦濤、溫家寶前線指揮救災的畫面，質問：“大水臨門，為何領袖不出中南海一步？”暗批習近平當政以來，中央領導已拋棄了奔赴第一線慰問災民的傳統。

不過，中國國家主席習近平周二對防汛救災工作發出指示，要求各地要全力搜救失聯、被困人員，盡最大限度減少人員傷亡。