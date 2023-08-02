吳釗燮接受法新社專訪稱："慎防中國認知戰影響明年台灣大選"

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台灣外交部長吳釗燮周三(8月2日）接受法新社專訪指出，明年總統大選，中國可能收斂以往對台的強硬軍事威脅，改以更複雜的認知戰試圖影響選舉結果，台灣必須嚴加防範。

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中央社消息，吳釗燮周三接受法新社專訪，訪談內容以"台灣外長稱台海衝突將造成災難性後果"為題刊出。

面對中國日益升高威脅，吳釗燮表示，台灣一方面採取不挑釁政策，另一方面以增加國防預算、採購防禦性武器、積極推動軍事革新及強化國軍訓練等，展現自我防衛決心，台灣從俄烏戰爭汲取經驗，強化不對稱作戰能力，並爭取國際理念相同國家支持。

吳釗燮強調，台灣人民有決心守護家園、主權及民主生活方式，但台灣必須留意，因近來中國經濟增長減緩、外來投資衰退，以及內部政治鬥爭等問題導致社會不穩與人心不滿，中國可能以製造外部危機來轉移內部注意力，台灣須謹慎避免成為代罪羔羊。

談及台灣與全球經貿緊密連結，吳釗燮指出，台灣具重要戰略地位，例如全球90%以上高階晶片在台生產，且全球過半貨運經過台灣海峽，如果台海發生衝突，勢必重創全球海運及高科技產業鏈，造成全球經濟災難。

吳釗燮說，民主陣營對台灣的聲援及支持行動至關重要，近來全球民主國家對台灣聲援力道增加，包括在七國集團（G7）領導人峰會等重要國際會議中，多國領袖一再重申維護台海和平穩定的重要性，並反對片面改變現狀。這些聲援對遏制中國擴張野心及軍事冒進，可產生有效的嚇阻作用。

另外，吳釗燮感謝法、美、加、英、歐盟、德、捷克及立陶宛等國，將維護印太地區和平及穩定納入其印太戰略之中。法國更於8月1日完成"7年建軍法"立法程序，成為全球首個以立法方式捍衛台海自由航行權的主要國家。

談到台灣明年總統大選，吳釗燮表示，中國可能會較以往收斂對台灣進行強硬的軍事威嚇，因為過去選舉結果證明台灣選民並未如中國預期而受到影響，因此近年中國改變作法，對台灣進行更複雜的假訊息、滲透及認知戰，企圖影響選舉結果，台灣必須嚴加防範。