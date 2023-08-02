澤連斯基希望今秋舉行烏克蘭和平峰會 教皇呼籲歐洲為烏克蘭和平“架起橋樑”

烏克蘭/教皇/俄羅斯/和平峰會

烏克蘭總統澤連斯基周三(8月2日）表示，希望於今年秋季舉行烏克蘭和平峰會，而本周將在沙特舉行的烏克蘭和平會議是朝這一目標邁出的一步。周三抵達里斯本參加為期五天的天主教青年節活動的教皇方濟各呼籲歐洲為烏克蘭和平“架起橋樑”。

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路透社報道，澤連斯基周三在向烏克蘭外交官員發表的一項講話中表示，將有40多個國家的官員出席8月5日到6日在沙特海濱城市吉達舉行的會議。

澤連斯基稱，“我們正在為於今年秋季舉行烏克蘭和平峰會進行努力"，他稱，烏克蘭正與盟友協商結束俄羅斯在一年半前發動的烏克蘭戰爭原則條件。

澤連斯基期望召開的峰會將基於去年秋季基輔提出了十點和平計畫。烏克蘭十點和平計畫包括：歸還包括克里米亞和整個頓巴斯地區在內的所有烏克蘭領土，以及俄羅斯從烏克蘭領土撤軍。

烏克蘭及西方官員已表明，俄羅斯不會被邀請參加在沙特舉行的烏克蘭和平會議。

另據報道，教皇方濟各周三抵達里斯本開始對葡萄牙為期五天的天主教青年節訪問，教皇呼籲歐洲為烏克蘭和平“架起橋樑”，並敦促神職人員傾聽“性暴力受害者痛苦的呼聲”。

法新社報道，預計將有100萬年輕天主教徒參加在天主教堂內舉行的這次天主教重要的國際聚會。

86歲的教皇向官員和外交官發表講話時說道：“我們在歷史海洋的風暴中航行，我們感到需要勇敢地走和平道路。”他表示，"“懷着對歐洲的摯愛，及其所體現的對話精神，我們可能會問：‘如果你不向世界展示和平之路，以及結束烏克蘭戰爭的創造性方法，那你還能走向何方？”

自2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭以來，教皇多次呼籲烏克蘭實現和平，並尋求發揮調解作用。