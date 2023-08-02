火箭軍高層莫名其妙一鍋端及其他咄咄怪事

中國火箭軍高層異常變動

海外諸多觀察人士注意到，北京當局的做法越來越詭秘，比如火箭軍高層被“連鍋端”，民間早已盛傳，當局不肯說明；比如傳出火箭軍副司令吳國華自殺，當局也不肯說明，直到習近平宣布火箭軍易帥，直到澎湃新聞透出吳國華死訊，其老上司張小陽道出“上吊身亡”，吳國華家中弔唁的照片流出，當局還是不肯說出火箭軍司令李玉超的下落，還是不肯證明吳國華的死訊。

在新華社發布的這張照片中，2023年7月31日，中國國家主席、中央軍委主席習近平在北京晉陞火箭軍司令員王厚斌（左上）和火箭軍政委徐錫盛（右上）為上將軍銜後與他們合影。上方橫幅上寫着 "中央軍委晉陞上將儀式"（李剛/新華社，美聯社）

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也許要等一段時間，就像中共中央前警衛局局長王少軍，人死了三個月，消息紛紛揚揚傳了滿世界，7月24日當局才正式公布死訊，至於王少軍真正的死因，到底有什麼重大隱情，才如此晚公布死訊，無從得知。人們唯一知道的是，中南海警衛局局長是一個非常神秘的保衛領導人安全的至關重要的崗位。

一周前還是外交部長的秦剛也如此，人消失了一個月之後，全世界都在好奇，一個堂堂大國，不肯說出一個外交部長的下落，他所領導的外交部，支支吾吾，自打嘴巴，就是不敢說明白他究竟在那裡，消失整整一個月那天，7月25日才正式宣布免去外長職務，但沒有交代任何原因。弄得海外記者還在不停追問，好在中國外交部這兩天宣布休假兩周，躲過了外國記者的追問，據說外交部發言人也進入了“北戴河時刻”。

這幾件事的一個共同點就是，能捂就捂，能掩蓋就掩蓋，哪怕這是一個公開的秘密，哪怕紙里包不住火。以上三件事，都不小，都很詭秘，但要比起來，孰輕孰重，似乎火箭軍高層連鍋端更嚴重。因為火箭軍可是習近平親自命名親自掌控的核戰略部隊，一心指望威懾世界的“大國重器”。更令人不可思議的是，與習剛剛擔任中共總書記、中央軍委主席那段時期不可比，無論各路軍頭，尤其是火箭軍首領，都是他親自挑選任命的，即便不是心腹，也是可信任的親信，令人疑惑的是，李玉超，剛剛擔任火箭軍司令才一年半，就被替換了，而且，火箭軍司令和政委一併替換，而且，“內行領導內行”，替換者全部來自於外軍種。

火箭軍事發，原因是火箭軍司令李玉超缺席了6月底的軍銜晉陞儀式，敏感的港媒立即意識到發生了問題，接着就曝出前火箭軍司令開會時被抓的事，火箭軍的事從五月份開始不斷地沸沸揚揚，後來就傳出火箭軍副司令吳國華自殺的消息。官方媒體澎湃終於曝出吳國華7月4日“因病醫治無效逝世”的消息，也已經是吳國華逝世三周以後，並點出將於7月30日在八寶山舉行追悼會，詭秘的是，澎湃發出消息後不久，消息不見了蹤影，卻是吳國華家人幾乎同時發出的一封訃告網上傳了出來，同時還有家設靈堂的照片，靈堂前擺着兩三隻弔唁的花圈。如此高級將領，死後卻無人敢登門弔唁，門庭冷落，發出的消息也很快被消失，到底發生了什麼事？澎湃相關報道消失不久，社交網絡再傳出他的老上司，前中央軍委副主席張震的長子張小陽透露，吳國華是在家中三樓廁所上吊身亡的。是什麼恐懼的事情讓這位副司令自殺？吳國華到底做了什麼？

消息越傳越大，接着，南華早報7月28日報道，前司令員李玉超和他的前後任副手劉光斌、張振中因涉及貪腐，已於3月被帶走調查。報道說，調查是在火箭軍首任司令員、國防部長魏鳳和卸任一段時間後開始的。

終於，官方出面了，官媒報道稱，中國領導人習近平於7月31日正式任命王厚斌和徐西盛出任火箭軍司令員和政委。但是新華社的報道並沒有提及司令李玉超和政委徐忠波，這應該意味着他們兩人已被罷免了？

這樣詭秘的作法，外界難免認為習近平在軍中發起了新一輪清洗。華爾街日報援引華盛頓智庫保衛民主基金會高級研究員克雷格·辛格爾頓分析：在秦剛被免職後不久，作為習近平親信的中國火箭軍原司令員、負責監督中國核武器項目的李玉超將軍就被清洗，這是中國多年來影響最大的領導層調整之一。

習近平如此輕易撤銷或更換重要崗位的官員或將領，到底為了什麼，這樣做會帶來什麼樣的後果？澳大利亞學者馮崇義分析，“外交部長秦剛失蹤和火箭軍正副司令離奇死亡或失蹤，是習朝末日來臨的新癥狀”。他認為，習既愚頑又患得患失。他像毛澤東一樣奪到了對紅朝百官的生殺大權，上層幹部任免升降已章法大亂。秦剛和火箭軍政府司令皆習親挑僚屬，又被快速清洗，表明皇帝與寵臣之間也沒有基本信任。

中國海軍司令部前中校參謀、旅居美國的姚誠表示：很難理解習近平對軍人的態度，感覺是既怕又恨。自古以來統治者無一不是對軍隊籠絡寵愛，因為自家性命、江山系於一身。但習上台後反腐先從軍隊開始、整軍就是剝奪軍權，抓將軍如同兒戲，逼軍隊支打一場毫無勝算的戰爭，不從者格殺勿論。

連“親自提拔”的親信都這樣被肆意清洗，如此不顧這樣做會不會大大損傷火箭軍戰力？留下的疑問是，要麼習近平缺乏識人之明，要麼他疑心太重，感覺危險四伏，因此越需要不斷地確認軍隊對他的效忠，不惜一再清洗？