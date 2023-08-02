蔡英文接見法協主任公孫孟指近年台法交流互動創新紀錄

台灣/法國/政治

台灣總統蔡英文今天(2)上午接見即將卸任的法國在台協會主任公孫孟（Jean-François Casabonne-Masonnave），感謝他在任內積極推動台灣與法國在教育、人權、再生能源及經濟等各方面交流的貢獻，並提到近年台法互動，創下台法交流的新紀錄，她要代表所有台灣人民，向公孫孟表達最誠摯的感謝。並盼望未來能持續深化各領域合作，增進雙方相互了解。

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蔡英文致詞表示，去年6月在公孫孟的大力促成下，台北法國學校在台灣成立，帶動雙方在教育文化領域更多的交流。

其次，台灣的國家人權委員會主委陳菊，去年率團訪問法國，和法國簽署「四方協議」。目前法國所遴選的人權技術專家，也已經進駐台灣的人權委員會，協助台灣共同落實重要的人權價值。

蔡英文也指出，法國是台灣在歐盟第四大貿易夥伴，去年雙邊貿易總額突破58億美元。台灣經濟部長王美花也在今年6月率團訪問法國，她相信台灣和法國，在新創、半導體、再生能源等領域，將持續深化合作。

另外蔡英文也提到，法國政府從去年開始，連續兩年公開支持台灣參與「世界衛生大會」，總統馬克龍和外交部長柯隆納也多次強調維護台海和平穩定的重要性。今年4月，法國國會兩院的友台小組主席前後訪問台灣，台灣立法院副院長蔡其昌率團訪問法國也獲得正式接待。這些互動，都創下台法交流的新紀錄。她要代表所有台灣人民，向公孫孟表達最誠摯的感謝。

公孫孟致詞表示，他任職的四年期間，有非常傑出的法國在台協會同仁協助他工作，不久之後，這個團隊將會更強化，因為他們非常重視與台灣的關係，希望推動雙邊關係的工作能更加有效率。

公孫孟指出，除了法協團隊之外，在台灣也有龐大的法國社群，且人數逐漸增加，這也幫助他更加了解台灣社會，並有助他在台灣的工作。他和法協團隊與法國在台社群，一起度過嚴峻的新冠肺炎疫情。他們常說，能在全世界最安全的地方是非常幸運的一件事。

他說，他是帶着非常輕鬆愉快的心情回去，因為他知道，台法關係已經有所深化，相信接下來新任的駐台代表也會繼續加強推動兩國的雙邊關係。