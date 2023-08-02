香港選民連年下降 年輕人勁減一半 評論：未來棟樑對香港無感堪憂

香港/政治

經北京為香港「完善」選舉制度，令議會民選議席大減後，香港選民人數連續兩年下降，最新的臨時地區直選選民有接近433萬人，按年下跌1.88%，跌幅較之前一年擴大近五個百分點；而一般在選舉年會大幅上升的新登記選民人數，今年竟跌至3.13萬，較去年的「非選舉年」更少，創2012年以來新低。另以年齡畫分，18至20歲選民人數更大跌逾半。有評論指，這反映下一代對香港沒有歸屬感丶榮譽感及承擔感，缺乏「三感」，社會未來令人憂慮。

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選舉事務處昨(1日)公布2023年臨時選民登記冊，獲確認為正式登記選民者可在12月10日的新一屆區議會選舉中投票。根據登記冊，香港現有選民432.97萬人，較去年正式選民登記冊的441.2萬少8萬多，跌幅達1.88%，較去年的1.4%跌幅進一步擴大。

按年齡畫分，選民有年輕人減少而長者增加的趨勢。登記冊中，18至20歲的登記選民的跌幅最大，由去年的5.5萬人減至今年的2.6萬，減幅達52%；拖累18至30歲組別的登記選民人數按年跌一成；而31至60歲選民人數則下跌3.5%；相反，61歲以上的選民人數就增加 5.2萬人，升幅達 3.88%，當中，71歲或以上選民的增幅更大，人數增加5.6%至接近72.7萬。

年輕選民減少亦影響新登記選民人數跌至近年新低，因為港人18歲便可登記成為選民，以致他們是新登記選民的主力，其餘是來港居住滿七年後成為永久居民的「新港人」。但在最新的臨時選民登記冊中，新登記選民只有3.13萬人，較去年的3.6萬人更少，創自2012年以來新低。

更值得注意的是，今年是選舉年，根據過去三屆的正常選舉年，新登記選民人數會較「非選舉年」多，由近15萬至39萬不等，但今年的新登記選民人數只及2019年的8%。

網台D100新聞節目主持人李錦洪指出，年輕人不再熱衷登記為選民或去投票，問題十分嚴重，反映他們對香港沒有「三感」(歸屬感丶榮譽感及承擔感)，結果是以「躺平」面對，不利社會發展，他質問，「難道我們還要靠一班既得利益者的成年人去主導香港的政治和經濟大局？」，他更憂慮，面對港府現時以長官意志主導下，青年人特有的創意和新世代會被扼殺。

「團體選民」減少成經濟寒暑表 商會減34人惹關注

選民人數減少的另一個成因是被當局剔除的人數增至8.1萬人的八年來新高，較去年有6萬人被取消登記增加逾35%。這些被取消登記人士，是選舉事務處在每次選民登記運動期間經查核丶發信丶選民未有在指定日期前回覆後取消的。今年的回覆限期是本月25日，當局稍後會據回覆情況制訂正式選民登記冊。

除直選選民人數減少外，作為間接選舉的功能界別選民亦告減少，由21.4萬人降至約20.5萬人，減幅約4%；當中，下跌最多的，是一些屬「個人票」的組別，主要是教育界減至7.9萬人丶醫療衞生界跌到5.2萬人丶法律界選民降至6800多人。一般相信，這與相關專業人員移民或其所屬組別的民意代表成分減少有關。

不過，較為令人意外的，屬建制派的「團體選民」亦減少至8166個。當中，商會丶批發及零售界丶飲食界及旅遊界的「團體選民」，減少數目由7個到60個不等，而以香港總商會會員為選民的商界（一）選民大減34人至952人尤為矚目，因為一般相信，能在眾多商會會員中成為「公司選民」並不容易，多為具規模的公司，「公司選民」的減少應反映該等公司遷離香港或結業。