68個組織籲各國介入營救 免維權律師盧思位被老撾遣返面臨酷刑

中國/老撾/人權

曾參與「12港人案」的中國人權律師盧思位日前在老撾(又叫寮國)過境前往美國時被強行拘留，正面臨被老撾政府遣返中國並極有可能遭受酷刑的命運，有人權組織成員欲在當地斡旋亦被老撾官員阻撓，68個國際和區域性人權組織及香港團體敦促各國介入，叫停老撾的遣返行動，並呼籲中國當局撤銷針對盧的潛在控罪。

出現在老撾首都萬象街頭的盧思位, 其後在火車站外被捕(見小圖), 他當時已被扣上手銬 2023年8月2日

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據本台了解，盧思位昨(1日)早仍被扣在老撾移民總局的拘留中心，並有中國駐當地大使館人員在場，隨時可能被遣返。目睹盧思位被捕的人權組織「對華援助協會」兩名成員早上前往中心，欲探望盧律師並爭取他可以繼續原來行程，但被中心官員阻撓；當官員要求成員之一的加拿大前法官李建峰刪除手機的拍攝片段時，雙方發生肢體衝突，李的手更一度被反鎖。最終二人無功而還，並因安全考慮而即日返回泰國。

關注事件的66個人權組織即晚發表聯合聲明，指東南亞國家因受壓而將弱勢群體遣返中國並因此面臨任意拘留丶不公平審判丶酷刑和其他虐待風險的事情，並不少見，盧律師正面臨這命運，聯署團體對此深表關注。

團體指出，作為《聯合國禁止酷刑和其他殘忍丶不人道或有辱人格的待遇或處罰公約》(CAT) 的締約國，老撾有責任根據《公約》第三條，不將任何人遣返他極有可能遭受酷刑的國家。為此，老撾須立即中止遣返盧思位，釋放他，並讓他與聯合國官員丶自行選擇的律師，以及美國或其他國家的官員。

聯署團體又敦促第三方政府要求老撾立即停止遣返行動，並確保盧思位能接觸聯合國人員及其代表律師；另又公開呼籲中國當局撤銷針對盧律師的任何潛在控罪。

聯署的68個非政府組織來自歐美及亞洲等地，當中包括總部在法國的國際人權聯會(FIDH)丶在英國註冊的國際特赦和第十九條丶在西班牙的保護衛士丶美國筆會丶亞洲民主網絡丶東南亞表達自由網絡，以及多個台灣和海外關注港人組織。

公開資料顯示，欲前往美國與妻女團聚的盧思位，上月28日在老撾欲乘火車過境泰國乘飛機時被捕，老撾及四川當局對此未有置評，亦沒有透露盧的下落。盧在美國的妻子張春曉上月31日發表視頻，指丈夫正面臨「遣返劫難」，一旦被迫遣返回中國，肯定會遭受酷刑監獄，請求老撾政府按《公約》第三條辦事，讓盧思位獲得聯合國和國際難民保護，並呼籲各國政府幫助營救他，幫助他們一家在美國團圓。但暫未見有第三國介入。

現年50歲的盧思位，是中國着名人權律師，曾在多宗訴訟中代表弱勢群體和異見人士，當中包括維權律師余文生，而在2020年12名港人偷渡往台灣時被中國截獲一案中，他受喬映瑜家屬委託為律師。他其後於 2021 年 1 月被四川司法當局吊銷其律師執業證，理由是他在網上發表被指「危害國家安全」的言論。盧在前往相關聽證會途中，更遭到襲擊。此後，他受到中國當局密切監控，同年5月，遭禁止前往美國進行訪問學者活動，並被告知已被禁止出境。