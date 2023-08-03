中共戰略支援部隊司令巨干生缺席建軍節活動 兇多吉少？

火箭軍與戰略支援部隊

習近平在軍隊發起了新一輪大清洗？在火箭軍包括司令員和政委在內的高級將領幾乎被“一鍋端”之後，中共戰略支援部隊司令員上將巨干生據指缺席7月31日建軍節紀念招待會引起港媒關注。

在新華社發布的這張照片中，2023年7月31日，中國國家主席、中央軍委主席習近平在北京晉陞火箭軍司令員王厚斌（左上）和火箭軍政委徐錫盛（右上）為上將軍銜後與他們合影。上方橫幅上寫着 "中央軍委晉陞上將儀式"（李剛/新華社，美聯社）

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港媒最先懷疑時任火箭軍司令李玉超可能出問題了，是基於他六月底沒有出席火箭軍軍銜晉陞儀式，果然，中國領導人習近平7月31日正式任命王厚斌和徐西盛出任火箭軍司令員和政委。這意味着解除了司令李玉超和政委徐忠波的職務。

香港明報8月3日報道，在中國軍隊整肅正酣之際，7月31日慶祝建軍96周年的國防部招待會，就成為衡量解放軍高級將領清白與否的一個晴雨表，缺席者就格外引人矚目。

根據報道，從電視畫面看，當日建軍節招待會上，主賓席上缺席裝備發展部政委、戰略支援部隊司令員和國防大學校長3位將軍。

文章認為，裝發部政委已空缺多時，國防大學校長蕭天亮尚為中將，資格不夠坐主賓席，而真正缺席的就是巨干生。

明報報道分析，戰略支援部隊與火箭軍都被視為“國之重器”。戰支部隊分航太系統和網路系統，由網絡、情報和太空部隊組成，是中國人民解放軍2016年軍改後成立的新兵種，屬於“新質作戰力量”。如此重要的特種部隊，其高層去年以來連番出事。先是航太系統司令員中將尚宏在當選中共20大代表之後，未能通過代表資格審查，是全中國被取消資格的3名代表之一，隨後悄悄去職。

今年初發生的引發中美關係動蕩的“氣球事件”，據指也與戰支部隊有關，最高層事先並不知情。上月就傳出巨干生正因此接受調查，這次缺席建軍節招待會這一重要場合，似乎“兇多吉少”。

明報7月13日曾報道，火箭軍多名高級將領涉及貪腐案還牽連到巨干生，巨干生現年61歲，2021年7月升任戰略支援部隊司令、同時晉陞上將軍銜。