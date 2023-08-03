中港航空客運量分別回復至疫前五丶六成 低於亞太區水平 遭星拋離

中港/經濟

機場運力是疫後復常一個重要指標，香港機場管理局表示，客運量至今已回復至疫情前約六成；另外，中國的國際旅客運輸則回復至2019年同期的五成，兩者均低於亞太區國際航空需求已恢復近七成的水平，更是被已回復至疫情前88%的新加坡拋離。不過，香港機管局預期，客運量會在明年底前完全恢復。

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根據機管局數據，香港機場 6 月份共處理 330 萬旅客人次，較 5 月上升 6.9%。但與武漢肺炎疫情前的2019年同期的620萬人次相比，只是疫情前的五成三。若以上半年計算，1653萬人次的客運量更只及2019年同期的44%。但在昨(2日)早於香港舉行的國際航空論壇上，機管局主席蘇澤光表示，香港機場客運量「至今」已回復至疫情前約六成，預計會在明年底前完全恢復。

機管局一般會在月中公布上一個月的運力數據，屆時便可知道香港機場的客運量已恢後至疫前約六成。但明年底完全復蘇的預測，則與國際航空運輸協會(IATA)剛公布的調整後預估一樣。

蘇澤光又說，香港機場第三條跑道已於去年11月投入運作，待所有支援設施明年底完工後，整個機場的吞吐量可望增加五成，可服務每年1.2億乘客人次及應付一百億噸貨運量。屆時，機場會由一個城市的機場變身為「機場城市」，集零售丶高科技娛樂丶酒店丶辦公室於一身，讓來港旅客在這獨特的機場有新鮮體驗。

不過，機場復蘇目標顯然會受香港旗艦的國泰航空公司人手左右。國泰行政總裁林紹波出席同一論壇時指出，本地航空業面對嚴重人手短缺，機師丶機組人員及地勤均見人手不足，航班供應未能滿足需求，國泰會努力，期望航班數量在年底時恢復至疫情前七成，並在明年全面復蘇。他相信，供求平衡後，現時因求過於供而出現的較高票價會回復正常。

中國稱能急起直追 惟未談全面復蘇預期

中國方面，出席論壇的民航局總飛行師萬向東引述國際航空運輸協會數據指，中國在內的亞太地區受政策開放較慢等因素影響，該區國際航空需求恢復不足疫前七成，而中國的國際旅客運輸已恢復至2019年同期的五成。他沒有估計中國的國際客運量何時能完全復蘇，只是強調，中國復蘇節奏快，從中長期看，中國國際航空市場仍然是全球最具活力和潛力的市場之一。

他更舉上月14日為例指出，中國民航當日完成旅客運輸量211萬人次，創下中國民航單日旅客運輸量的最高紀錄。

新加坡6月及第二季已恢復疫前近九成

不過，中港兩地的客運量顯然已落後於早早與國際通關的新加坡。根據樟宜機場前日公布，6月的客運量突破五百萬人次，是疫情爆發以來首次，而512萬人次的客運量，已恢後至疫前的88%。即使以第二季計算，1460萬人次的客運量，亦已恢後至疫前的87%。

中國和香港在防疫上基本採取「清零政策」，對國際旅客採取嚴格防控措施，機場客運量大受影響，香港客運量由2019年的7150萬人次，在翌年懸崖式下跌至884萬人次，2021年再進一步下跌至140萬人次的谷底，2022年才略略回升至570萬人次，不及疫前的8%。直至今年1月，中港兩地才通關。相反，採取「與病毒共存」策略的新加坡，早在去年4月已實行防疫大鬆綁，逐步撤銷入境旅客防疫要求：其他亞洲地區亦在去年秋開始減少限制。

不過，出席昨日論壇的香港財政司長陳茂波堅稱，香港航空發展一片光明，因為大灣區市場龐大及有經濟活力，香港在策略定位與國際聯通的優勢下，能發展成國際航運中心及大灣區貨運樞紐。