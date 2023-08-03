中美間諜戰

根據美國廣播公司新聞，美國聯邦檢察官周四宣布，兩名美國海軍水兵因涉嫌為中國從事間諜活動被捕。他們被指控向中國情報官員傳遞國防信息，以換取現金報酬。

廣告 繼續瀏覽後續

22 歲的二級士官魏晉超( Jinchao "Patrick" Wei )於周三被捕，並被指控犯有間諜罪。魏在美國海軍埃塞克斯號兩棲艦上擔任機械師副手，該艦目前正在聖地亞哥海軍基地接受維修。

來自加利福尼亞州蒙特利公園（Monterey Park）的士官趙文恆（Wenheng Zhao）也於周三被聯邦調查局和海軍罪案調查處（NCIS）特工逮捕，並被指控犯有共謀罪和公職人員受賄罪。趙文恆現年 26 歲，曾在韋內姆港的文圖拉海軍基地工作，擁有美國安全許可，可以接觸機密信息。

美國廣播公司援引官員稱，魏和趙被指控分別與中國情報人員合作，並向他們傳遞了與他們所使用的技術有關的敏感信息和即將進行的海軍行動（包括國際軍事演習）的信息。

官員們說，魏被指於 2022 年 2 月開始與中國政府的一名情報官員聯繫，該情報官員讓他傳遞有關美國海軍艦艇及其系統的照片、視頻和文件。官員稱，魏和他的上線同意通過刪除對話記錄和使用加密通信方式來隱藏他們的通信。

據稱魏傳遞了美國海軍埃塞克斯號的圖像，提供了多艘海軍艦艇的位置，並為他的艦艇和其他海軍艦艇上的系統提供了數十份技術和手冊。

官員們稱，2022 年 6 月，魏在提供了第一批手冊後，中國情報官員向他支付了 5000 美元。據稱，在整個交往過程中，這名情報官員指示魏收集不公開的美國軍事情報，並警告他不要談論他們之間的關係，銷毀他們之間關係和活動的證據。如果罪名成立，魏可能面臨 20 年至終身監禁。

趙則被指控於 2021 年 8 月開始與一名中國情報官員合作，並至少持續到今年 5 月。他被指傳遞了照片和視頻、沖繩雷達系統的藍圖以及美國在太平洋舉行大規模軍事演習的行動計畫。

針對趙的起訴書稱，作為交換，他從那名中國情報官員那裡獲得了 14,866 美元的報酬。如果罪名成立，趙可能被判處最高 20 年的聯邦監禁。