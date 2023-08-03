台灣九鵬基地銷毀火藥時四人燒燙傷蔡英文指示查明原因

台灣/社會

台灣的國家中山科學研究院九鵬基地今天上午進行剩餘火藥銷毀作業時，發生不明原因的燃燒，導致四人受傷，其中一人全身達90%的二到三度燒燙傷，四個人全部轉送高雄國軍總醫院救治。台灣國防部長邱國正立即向總統蔡英文報告，蔡英文指示全力協助救治，也要求儘速釐清肇事原因，確保作業安全。

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九鵬基地位於台灣最南端的屏東縣，佔地四千公頃，東臨太平洋，是台灣的武器研發測試機構，也是台灣唯一可以發射飛彈、火箭和人造衛星的軍事基地。除了三軍聯合演訓在這裡舉行，台灣國防部新購的火炮及飛彈也都在這裡實彈射擊、測試。

今天上午十點，九鵬基地推研廠，執行組合推進劑製程余藥的銷毀作業，不明原因發生燃燒。現場有四位作業人員，身體分別受到燒燙傷，立即送醫救治。有關肇事原因及責任，軍方將編組工安等相關單位，深入調查。

軍方人士說明，推進劑是製造飛彈等設備的火藥之一，目的是讓彈藥往前推進，但在製作推進劑的過程中，不可能全數用完，一定會有剩餘，相關人員在銷毀這些剩餘火藥的過程中發生意外。

另外，一個多禮拜前的7月24日，台灣陸軍第六軍團基隆彈藥分庫「祥豐營區」發生120迫擊炮不明原因爆炸事件，造成九名官兵受傷，其中兩人重傷。

經過一個星期調查，8月1日台灣國防部舉行記者會，爆炸的原因仍不清楚，陸軍只表示，到目前為止，沒有發現是因為環境、作業紀律及人員訓練因素所導致。

檢察官從營區內的監視畫面發現，炮彈搬出彈藥庫放置地面，不久底火就瞬間爆炸波及官兵。國防部長邱國正受訪時說，軍方對於爆炸原因也很納悶，因為迫擊炮的彈體與尾翼還在，尾翼有裂痕，但並沒有整個碎裂，顯示彈體有衝出去，因此造成人員傷害。後勤彈藥人員表示，過去從未遇過這種情況，目前調查仍在進行中。