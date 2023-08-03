岸田政權表示繼承有關慰安婦問題的“河野談話”

日本/二戰/慰安婦

今年8月4日，是時任日本內閣官房長官的河野洋平發表“河野談話”30周年，“河野談話”針對第二次世界大戰期間，日軍強征包括朝鮮半島等地在內的婦女充當慰安婦表示衷心反省和道歉，並承認原日軍與強征慰安婦問題相關，針對“河野談話”發表30周年，日本內閣官房長官松野博一8月3日在記者會上表示：對於慰安婦問題，政府的立場是，整體上繼承“河野談話”，岸田內閣也沒有變化。

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在回答有關政府針對“河野談話”中所提及的“我們將通過歷史研究和歷史教育將這一問題永遠銘刻於心”這一點，將採取什麼具體行動時松野指出：“雖然這一談話的目的並不是專門關注研究或教育，但表明了永遠銘記慰安婦問題，並不使之重演的決心”。

2021年12月，岸田首相在國會表示，日本政府的基本立場是繼承河野談話，並沒有考慮改變。

1993年8月4日的“河野談話”中指出：（慰安婦）這一問題在當時軍方的參與下，嚴重傷害了眾多女性的名譽與尊嚴。她們經歷了無數痛苦，身心均遭受了難以癒合的創傷。日本政府藉此機會，再次向來自所有地方的被稱之為隨軍慰安婦的女性們表示誠摯的道歉和反省。

“河野談話”指出：我們不迴避這樣的歷史事實，而是要正視這一歷史教訓。我們將通過歷史研究和歷史教育將這一問題永遠銘刻於心，並再一次表明我們絕不重複同樣錯誤的堅定決心。

30年來，日本政界和輿論界，包括執政的自民黨中的大人物，有很多否定“河野談話”的言論與行動，日韓的有關慰安婦等問題的學者等8月2日舉行了在線研討會。與會者擔憂“該談話逐漸變成一紙空文”，呼籲日本政府應採取重視該談話的態度。