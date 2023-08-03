法國獲歐盟批准支付台商"輝能"15億歐元補貼建造電池廠

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歐盟委員會周四(8月3日）批准法國政府向台灣製造商輝能公司支付15億歐元補貼，以在法國敦刻爾克（北部）建立其第一家歐洲固態電池工廠。

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法新社報道，這座新的固態電池工廠計畫總投資52億歐元，將創造3,000個就業崗位，並為該地區間接帶來12,000個就業機會。

輝能歐洲公司總裁諾曼德 (Gilles Normand ）向法新社表示：“這項投資援助，將使我們得以強化我們的研究和創新行動。"

法國經濟部發聲明表示："這項投資顯示法國在電池領域後來居上的戰略成功：這座工廠將生產全世界技術最先進的其中一種電池。"

法國政府已設定目標，要在2030年前每年生產200萬輛電動車，同時整個歐洲也在嘗試增加境內的電動車電池產量。

法國首座電動車電池工廠已於5月開張，目前計畫包括輝能科技的新廠在內，還要在北部蓋3座工廠。

敦刻爾克超級電池工廠計畫於2026年開業，最終每年發電量將足以裝備50萬至75萬輛電動汽車。

目前，固態電池製造已成為電動汽車生產的關鍵，在法國本土生產電池已成為歐洲和北美的優先事項，而目前中國仍然在該領域佔據主導地位。

全球電池製造之戰也愈演愈烈。 在北美，國際性的汽車製造集團 "斯泰蘭蒂斯"(Stellantis）已經與加拿大政府就其安大略工廠的補貼進行了艱苦的談判，而美國也將向福特提供近100億美元的貸款，用於建設三個電池工廠。

諾曼德曾向包括法新社在內的多家新聞機構形容，“法國北部敦刻爾克正在打造一個真正的電池生態系統"，這裡已經宣布建造三個“超級工廠”項目，目標是建造法國的"電池王國"。

歐盟競爭事務專員瑪格麗特·維斯塔格強調，輝能的敦刻爾克項目將有助於“促進歐洲電動汽車電池的創新產業鏈，同時限制任何扭曲性的競爭”。