洪水當前 河北表態當好首都護城河招來一片罵聲

中國北方洪災

就在北京及周邊河北省遭遇特大洪水衝擊，民間對當局是否為了保雄安而泄洪淹沒了河北其他地區生疑之時，中共河北省委書記一番河北要“堅決當好首都護城河”的表態引發強烈反彈。

2023 年 8 月 2 日，中國河北省涿州市，鳥瞰圖顯示，暴雨過後，救援人員和船隻沿着工業開發區的一條被洪水淹沒的道路行進。

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中國媒體澎湃新聞3日報道，中共河北省委書記倪岳峰8月1日至2日在保定和雄安檢查防汛救災工作時強調，“有序啟用蓄滯洪區，減輕北京防洪壓力，堅決當好首都護城河”。此番表態引髮網上一片討伐聲。

許多網友認為河北省委書記這是不顧河北百姓死活，向習近平“表忠心”。一些網友說，“不是民選的官，心裡只有皇上”；“不惜一切代價，不惜人命代價。”“慷百姓之大慨，使龍顏之大悅”；“河北的官不對河北人負責，只對他的領導負責。”“倪書記，準備上京升遷了。”

即使前『環球時報』總編、被視為黨的傳聲筒的胡錫進也發聲了，他在3日發文說：“京津冀作為同一個地理單元，在遭遇特大暴雨時，是同一個命運共同體。這個時候決不應有為了保誰而犧牲誰的思想，也不能把一個地區當成另一個地區的“護城河”。京津冀抗洪安全的重要性是平等的，哪裡的命都是命，哪裡的財產都是財產，這是道義，也是真實的原則。”胡錫進還說：“在災難面前，老胡認識的北京市民從沒有人想過讓河北做我們的“護城河”。”

科普作家方舟之發推諷刺：“河北要堅決當好首都護城河，河北人民要變成魚蝦在河裡生活，一切都是為了大局不得不付出的犧牲。”

『北京之春』榮譽主編胡平引據史實點評：“大饑荒時，四川省委書記李井泉說：四川要把糧食交給中央，四川可以餓死人，首都不能餓死人”。

暴雨襲擊後的北京目前正在善後，著名媒體人高瑜描述：“暴雨洪災之後的北京一片狼藉，多少車子房子還泡在洪水中，豬都被衝上高架橋，網上布滿老百姓請求救助的信息。災區排澇、清淤、重建的工作繁重。北京日報仍舊報喜不報憂。”

現階段河北尤其涿州遭受洪災衝擊最慘重，河北目前已啟用7處蓄滯洪區，導致超過120萬民眾轉移。民間質疑河北泄洪是為了保北京、保雄安，尤其對雄安，這一被習近平親自定位“千年大計”一手推動建設的新區，引起的質疑更多。

網民的懷疑至少有一定的依據。根據官方帳號『涿州發布』，河北省委書記倪岳峰專程視察雄安時強調，雄安新區建設是千年大計，國家大事，安全不容有失，雖然暫時未出現內澇等險情，但不能掉以輕心。

另外，中國國家防總副總指揮、水利部長李國英1日部署防洪時就強調：確保首都北京和大型機場防洪絕對安全，確保雄安新區防洪絕對安全。

至於這次特大洪災到底造成多少人死亡，也是民眾關心的重點，不少人對官媒報道的數字表示懷疑。