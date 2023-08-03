涿州泄洪後水高八九米 當地政府停止邀請外來救援隊

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中國河北涿州據報泄洪後水高八九米。地方當局表示停止接受來自其他地方的新救援隊。

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中國華北近日遭罕見強降雨和洪災襲擊，啟用7處蓄洪區，上百萬人轉移。其中涿州據報泄洪後水高八九米。許多居民需要救援，但地方當局表示因通道受阻，已停止接受來自其他地方的新救援隊。

據李老師不是你老師的推特視頻介紹，8月3日，網友發布河北涿州泄洪後的現狀，水深八九米，最深達到12米。洪水已接近高速公路上方的指示牌。

據路透社引述中國官媒報道，當地政府和應急管理官員已停止接受來自其他地方的新救援隊，理由是通道受阻和缺乏統一協調增加了安全隱患。

國家媒體稱，中國各地的救援人員一直在申請協助涿州的抗洪救災工作，但其中一些人尚未獲得當地官員的邀請，而這是他們進入當地開展行動的先決條件。

據中國官媒“新聞周刊”網8月2日報道，“外地救援隊需要當地開邀請函，但鎮政府的公章被水衝跑了，找不到了”。

據澎湃新聞8月3日報道，河北省委書記倪岳峰8月1-2日在保定和雄安新區檢查時表示有序啟動泄洪區，堅決當好“首都護城河” 。

中央社說，這次洪災中，外界關注河北涿州等地受害嚴重，是否是為保北京而作出犧牲、以及泄洪的通知是否讓民眾及早準備。

保雄安

中國央視網昨天報導，中國水電科學研究院副總工程師程曉陶說，透過開閘或扒開堤壩等方式引導洪水進入分蓄洪區，能降低河道的洪峰流量，減輕下游城市的壓力。

據中央社引述自媒體分析指出，下游的河北縣市泄洪，是為了保護更下游的雄安、天津等地區，而不是北京。被視為“千年大計”、由中共總書記習近平一手推動的雄安新區，在這次暴雨中也受到關注。

與此同時，北京清華大學教授尹稚2018年一篇談雄安新區選址的文章又被熱傳。該文提到這個地區本身不利條件之一就是地勢非常低窪，“三五年淹一次”；當地處白洋淀水系，與海河水系連在一起，在洪澇下易發災害。

颱風"卡農"目前已在日本造成兩人死亡，60多人受傷，預計周五逼近中國浙江和福建，中國正面臨更多暴風雨天氣。