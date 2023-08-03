澤連斯基：前線戰鬥艱難但烏軍掌握主動

烏克蘭/俄羅斯/烏克蘭戰爭

烏克蘭總統澤連斯基周四(8月3日）就烏克蘭發起的反攻表示，雖然前線戰鬥極為“艱難”，但烏克蘭軍隊掌握主動權。美國國務卿布林肯周四在聯合國安理會上，指責俄羅斯對黑海糧食協議進行“勒索”，並破壞全球糧食體系。

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法新社報道，澤連斯基周四晚間發表談話承認，“佔領者正竭盡全力阻止我們的軍隊。戰鬥非常激烈。”但澤連斯基保證，“無論敵人如何行動，烏克蘭軍隊一直佔據主導地位”。

烏克蘭軍隊於六月發起反攻，將俄羅斯軍隊從東部和南部領土擊退，但僅取得了一定進展。

澤連斯基周四談到了烏克蘭東部萊曼、巴赫穆特和阿夫季夫卡等關鍵地區以及南部前線的戰況。

2022年，烏克蘭通過快速反攻收復了赫爾松和哈爾科夫周邊的大片領土。 但烏克蘭軍隊現在面臨著過去幾個月里俄羅斯布下的嚴密的防禦陣地。

烏克蘭曾警告說，這次反攻可能會漫長而艱難，並敦促其盟友提供更多武器。

另外，烏克蘭官員周三晚間表示，俄羅斯軍隊並未在前線推進，但在其控制的雷區嚴重盤踞，使得部隊難以向東和向南推進。

烏克蘭軍隊於6月初發起了預期的反攻，以奪回被佔領地區，並一直向南推進至亞速海，以切斷被佔領的烏克蘭東部和俄羅斯吞併的克里米亞半島之間的一座陸橋。

儘管許多人質疑進攻速度，但基輔表示，軍隊重新奪回了巴赫穆特附近的定居點，俄羅斯在經過數月的血腥戰鬥後佔領了該定居點。

烏克蘭國防部副部長安娜·馬利亞爾表示，俄羅斯軍隊“相當頑固地試圖阻止我們在巴赫穆特地區的推進。但沒有成功。”

過去兩周，俄羅斯的大部分軍事活動都集中在對烏克蘭港口和糧食基礎設施造成破壞的空襲上。

與此同時，美國國務卿布林肯，周四在聯合國安理會上，指責俄羅斯對黑海糧食協議進行“勒索”，並破壞全球糧食體系。俄羅斯在7月中旬拒絕延長授權烏克蘭通過黑海出口穀物的協議，導致穀物價格上漲，這對最貧窮國家影響尤為嚴重。

據美國高級官員表示，超過75個國家將“承諾採取行動，阻止使用糧食作為戰爭武器以及將平民挨餓作為戰爭策略”。

布林肯周四晚些時候主持聯合國安理會有關饑荒和糧食不安全問題的會議時發布了該公報。

另一位美國官員表示，布林肯還將宣布美國提供約3.62億美元的新資金，用於“解決近十幾個非洲國家和海地糧食不安全的驅動因素並增強抵禦能力”。

這位官員表示，“我們並不打算將其變成俄羅斯或任何其他國家的攤牌。”

美國、歐盟和其他國家此前曾指責俄羅斯利用糧食作為武器，在入侵烏克蘭以及最近退出黑海糧食協議時加劇了全球糧食危機。