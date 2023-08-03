為推香港經濟 在港京官稱歡迎「港資丶中資或外資」攜手 惟未提新措施

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在香港經濟增長數據遠遜預期之後，北京駐港機構負責人鄭雁雄在一個推動香港復興的論壇上表示，只要香港各界團結，不論是港資丶中資或外資都「不扯皮丶不內耗」，便可彙聚建設美好香港的力量。不過，他和出席同一論壇的香港特首李家超都沒有提出具體政策。

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這個名為《激發香港「興」的動能》座談會，由法家的貿易發展局與香港七大商會合辦，而港府和中央政府駐港聯絡辦公室(中聯辦)則並列為「指導機構」，有約二百名商界翹楚和高官出席，有評論指是政商首次合軌的活動。官員方面，出席的有財政司長陳茂波丶商務及經濟發展局長丘應樺丶財經事務及庫務局長許正宇丶創新工業及科技局長孫東等；而商界巨擘則有太古集團主席白德利（Guy Bradley）丶滙豐銀行聯席行政總裁廖宜建丶中企代表的招商局集團董事長繆建民等。

中聯辦主任鄭雁雄致辭時表示，近一年來，香港進一步遠離政治旋渦，社會重回正軌，經濟加速復蘇，正走上「由治及興」之路，新的動能正不斷積極變化。他自言，之前曾說過，「世界有變數，香港肯定有着數；世界有變局，香港必然有新局」，而香港亦具備駕馭「逢變則興」的條件和精神力量，但港人仍須更主動應變。

他又說，香港要在守護國家安全及社會安寧時，保持普通法制度丶堅持自由開放政策；亦要維持國際化丶多樣化等特質，保護投資者，若此，便能彙聚英才及財富。他強調，「英雄莫問出處」，無論是港資丶中資或外資，「商界大佬」或草根階層，只要「大家『不扯皮丶不內耗』，求同存異丶攜手前行，就能夠凝聚謀發展丶促治新的共識」，彙聚建設美好香港的澎湃力量。

香港特首李家超致辭時重申，要激發香港的「興」，必須主動積極與國家發展戰略接軌，融入中國的發展大局，亦要擴展國際聯繫，並在國際舞台善用話語權，「講好香港的故事」。有信心團結社會力量，加上國家的支持及國際上的機遇，香港能再創高峰。

不過，兩人都沒有提出新計畫或措施去刺激經濟。

網上新聞節目主持人李錦洪今早指出，鄭雁雄和李家超的談話內容與過去一年相若，未有因應香港的經濟疲態而在這個精英雲集而提出「新點子」，沒有了香港過往的務實態度，而發言的商界巨擘亦只是迎合北京和國策，憂心這種不務實的態度會成為新趨勢。

會議期間，各機構和企業簽署了早已準備好的15份合作項目，涵蓋創科丶金融丶基建丶環保等項目，當中包括本身是中國前人大委員長栗戰書之女的建銀國際董事長栗潛心與彙立銀行（WeLab Bank）簽訂有關「金融科技普惠金融項目」協議。