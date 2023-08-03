特朗普就推翻大選結果刑事指控出庭並否認全部控罪

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美國前總統特朗普周四(8月3日）就他涉及企圖推翻2020年大選結果的刑事指控，在華盛頓聯邦法院出庭應訊，並否認全部控罪。特朗普在庭審前再次指責現任總統拜登是操縱法律程序"幕後黑手"。

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由於檢察官並沒尋求對特朗普進行審前拘留，但就要求特朗普遵守保釋條件，包括除非通過律師，否則不得與案中證人接觸，特朗普在庭上宣誓遵守有關保釋條件和簽署有關文件後獲准離開法院。整個提訊過程約27分結束。法官已將案件定於本月28日上午進行下一次聆訊。

特朗普在庭審前再次指責現任總統拜登是操縱法律程序"幕後黑手"。

法新社報道，作為共和黨最有希望重新入主白宮的人，特朗普周四抵達華盛頓聯邦法院，聽取針對他意圖扭轉2020年選舉結果的刑事指控。

在出席此次被稱為"歷史性"庭審之前，特朗普再次指責他的繼任者、民主黨競爭對手拜登是這些新的法律程序的幕後黑手，目的是將他排除在2024年總統選舉之外。

特朗普在他自己的“真相社交”平台(Truth Social）上寫道，他的錯誤是“挑戰被操縱的選舉"。"不公正的管轄權、不公正的法官"，特朗普指的是聯邦法官塔尼婭·查特坎(Tanya Chutkan)，她將在周四聽證會後主持未來審判的訴訟程序。

特朗普此前在其名下社交平台還發了一條推文稱："我現在要去華盛頓特區，因挑戰貪污、操縱和選舉（勝利）被盜而遭逮捕。"

他談及"讓美國再次偉大"，稱自己為選民而被捕是項巨大的榮譽。

特朗普2日在一封給支持者的電子郵件中表示："與騙子喬（這裡所指的是美國現任總統拜登Joe Biden）一起、腐敗的美國司法部再次向我提起非法訴訟。某些媒體報道，由於左翼勢力的'獵巫行動'，我可能面臨最多561年的監禁。"

而在聯邦法院外已經加強保安，當局並加派警員等執法人員戒備，防範示威或其他潛在威脅。

特朗普被司法部特別檢察官起訴四項罪名，包括密謀欺詐美國、密謀妨礙官方程序、妨礙及試圖妨礙官方程序，以及密謀侵犯他人權利。