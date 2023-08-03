美國對中國反間諜行動表示擔憂

中國展開“反間諜”行動

據路透社報道，美國周三（8月2日）對中國鼓勵其公民參與反間諜工作的呼籲表示關切，並宣稱美國一直在密切關注中國政府擴大反間諜法的實施情況。

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該報道稱，中國國家安全部周二表示，中國應鼓勵公民參與反間諜工作，包括建立個人舉報可疑活動的渠道，並且對舉報者進行獎勵。

據這個負責監督外國情報和反間諜活動的主要機構指出，應建立一種制度，使普通人參與反間諜工作成為“常態”。最新舉措則是在7月1日生效的中國反間諜法擴大之後宣布的。

美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）在周三的簡報中說：“我們正在密切關注中國新的反間諜法的實施......正如該法所規定，大大擴大了被視為間諜活動的範圍。”

米勒續稱：“我們仍然關注在中華人民共和國被任意逮捕和拘留的風險，這反映在我們的第三級旅行建議中。我要補充的是，這些都是國務卿在與中國官員會晤時提出的問題。”

中國政府今年早些時候更新了反間諜立法，該法禁止傳遞與國家安全和利益相關的信息，但並未給出具體說明什麼構成中國的國家安全或利益，這引起了美國的警覺，認為在中國的外國公司可能會因為正常的商業活動而受到懲罰，從而增加在中國開展業務的跨國公司的運營風險。

路透社指出，修訂後的法律允許進行反間諜調查相關單位獲取數據、電子設備和個人財產信息。近年來，中國以涉嫌間諜活動為由逮捕和羈押了數十個中國和外國公民，其中包括今年3月日本安斯泰來製藥公司的一個主管。澳大利亞記者成蕾被中國當局指控向另一個國家提供國家機密，自2020年被羈押至今。

另在推特上，許多觀察家與網友把北京動員人民反間諜的做法，跟朝鮮或蘇聯政權相比擬。奧地利歐洲安全防務政策研究所所長查卡洛娃（Velina Tchakarova）形容這是“有中國特色的數位極權主義”；曾任《時代周刊》駐京記者的中國觀察家石宇（Isaac Stone Fish）則稱，這讓他感到“背脊發涼”。

此外，韓國媒體《朝鮮日報》8月2日就中國國家安全部發文鼓勵“全民抓間諜”直言道，中共政權並不隱晦它所謂的國家安全就是中共和習近平政權的安全。