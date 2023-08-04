俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼被以"極端主義罪"加刑19年 歐美各國紛紛譴責

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正在監獄服刑的俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼，周五(8月4日）被俄羅斯法庭以"極端主義罪"加刑19年。歐美各國紛紛譴責俄羅斯重判反動派領導人，聯合國人權高專表達嚴重關切。

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法新社報道，此前，納瓦爾尼因為欺詐罪和藐視法庭罪已經被判處11年半監禁。這位47歲的克里姆林宮主要反對者在極其惡劣的條件下被監禁了9年。

納瓦爾尼周五在透過其團隊發出的信息中呼籲俄羅斯人，"面對竊取政權的叛徒、盜賊及惡勢力團夥，繼續採取抵制行動。

納瓦爾尼寫道："普京絕不能實現他的目標，他呼籲俄羅斯人"不要失去反抗的意志"。納瓦爾尼並稱，對他的判決等同於無期徒刑。

審訊在納瓦爾尼服刑的監獄以閉門形式進行。記者在監獄的新聞中心觀看庭審視像轉播。納瓦爾尼身穿囚服，出庭聽取判決，他的律師站在身旁，法官宣讀判詞時，納瓦爾尼不時露出微笑。

納瓦而尼宣稱，指控他的罪名是偽造的，而他領導的政治運動已遭取締，並被俄羅斯當局宣布為"極端主義"團體。

納瓦爾尼的發言人亞爾米許（Kira Yarmysh）指出："納瓦爾尼被判處加刑19年，他被關押在最嚴密監視的流放地。"

俄羅斯反對派領導人納瓦爾尼被加刑重判19年，歐美各國紛紛予以譴責，聯合國人權高專表達嚴重關切。

美國周五嚴厲譴責這一基於“毫無根據指控”、以及“不公平審判”的進行的判決。

美國國務卿布林肯在強烈譴責俄羅斯對納瓦爾尼重判的同時稱，克里姆林宮不會“扼殺真相”。布林肯在推特上發文，呼籲立即釋放納瓦爾尼。

美國國務院發言人也在一份聲明中表示，“這是透過不公平審判得出的不公正判決”。發言人表示：“這次秘密進行審判限制納瓦爾尼律師獲取證據，再次表明俄羅斯當局沒有對那些敢於批評政權的人進行公平審判。”

英國則稱，俄羅斯周五做出的判決是對人權的“蔑視”。

德國也譴責俄羅斯此舉是“公然進行不公正司法判決”；法國則指責俄羅斯“干預司法”。歐盟則認為這一不負責任的判決“不可接受”。

聯合國人權事務高級專員蒂爾克（Volker Türk）周五就針對俄羅斯反對派領導人納瓦爾尼（Alexei Navalny）的最新判決發表聲明，指出俄羅斯的司法騷擾以及將法律體系作為政治工具的做法已引發了嚴重憂慮。

蒂爾克指出，基於模糊且過於寬泛的“極端主義”指控，納瓦爾尼在不公開審判的情況下又被判處19年監禁。

他呼籲俄羅斯政府遵循國際人權法，尊重並保障所有被剝奪自由者的公平審判權和正當程序權，立即停止侵犯納瓦爾尼的人權，並將其釋放。