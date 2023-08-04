山東5律師聯名上書全國人大 建議廢除尋釁滋事罪

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中國山東"曉臨律師事務所"5名律師8月2日聯名上書全國人大常委會法制工作委員會，建議廢除"尋釁滋事罪"，創下以律師事務所名義要求廢除該法首例。此舉雖獲叫好，但法界也擔心他們遭到打壓。

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中央社報道，"尋釁滋事罪"在中國立法多年以來，成為行政與警察機關打壓民眾維權上訪的合法利器，因此被羅織刑罰的案件層出不窮，引發社會公憤。但中共當局迄今無視各界要求廢除的呼聲。

一則"山東曉臨律師事務所上書全國人大'關於廢除尋釁滋事罪的立法建議'"周五在中國社交媒體流傳。建議書全文顯示，曉臨律所5名合夥律師蘭慶洲、於凱、馬曉臨、於兆燕、張文鵬聯名上書，並蓋上律所的公章。

知名社會博主陸火周五在社交媒體發文，稱讚"山東這家律師事務所，實在太硬氣了！"

建議書指出，該所律師在多年執業過程中，辦理了數起尋釁滋事案，"深感尋釁滋事罪罪狀表述的模糊性，嚴重影響了公眾對權利義務的合理預期，損害了刑法的權威和公信力"。

建議書並指出，目前尋釁滋事罪的存在，是導致執法機關選擇性執法的主要原因之一，一些處在行政處罰與刑事處罰模糊地帶的行為，大多被以尋釁滋事罪作為兜底條款進行處罰。

建議書提到，網絡上發表失察言論的行為以及上訪、申訴、控告等行為，常常被指控尋釁滋事。實際上，如此指控不僅剝奪公民的言論自由權，使公權力缺乏監督，更違背了刑法的謙抑性原則。

建議書強調，尋釁滋事罪立法及司法解釋存在缺陷。該罪罪狀表述模糊，其中"隨意"、"任意"、"情節嚴重"、"情節惡劣"、"造成公共場所秩序嚴重混亂"等表述過於模糊，而這些又是認定該罪的關鍵構成要件，司法解釋也沒有消除該罪在犯罪界限認定上的模糊性。

對於山東曉臨律所上書全國人大法工委建議廢除尋釁滋事罪，有法律從業人員表示，這家律所非常有擔當，不過，就怕當地司法局找這家律所的"麻煩"。

截至4日晚上9時，山東曉臨律所的公開上書尚未遭到審查刪除。