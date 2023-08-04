烏克蘭宣布擊中俄羅斯黑海戰艦

俄羅斯侵烏戰爭

烏克蘭周五宣布，烏克蘭無人機成功襲擊了俄羅斯新羅西斯克黑海海軍基地，擊中了一艘俄羅斯大型登陸艦。

2023 年 8 月 4 日，從社交媒體發布的視頻中截取的畫面顯示，一架海上無人機在俄羅斯新羅西斯克港附近顯示出 Olenegorsky Gornyak 大型登陸艦的輪廓。通過路透社獲得的視頻，由第三方提供。

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在法新社獲得的一段視頻中，可以看到一架海軍無人機飛向一艘漆黑的戰艦輪廓，然後鏈接突然被切斷。

烏克蘭安全部門的一位消息人士周五告訴法新社，針對俄羅斯西南部港口新羅西斯克的 "Olenegrorski Gorniak "號大型登陸艦的行動取得了成功。消息來源說："此舉目的是表明烏克蘭可以攻擊該地區任何一艘俄羅斯軍艦”。

烏克蘭外交部在社交網絡上評論說："一艘新的俄羅斯船隻即將沉沒"，同時還發布了一段視頻，顯示一艘船嚴重向一側傾斜。

幾小時前，莫斯科指責基輔襲擊了新羅西斯克港，並聲稱擊落了兩架海軍無人機。俄羅斯國防部在 Telegram 上說："無人艇被保護海軍基地的俄羅斯艦艇的常規武器火力發現並摧毀”。

不過，據路透社報道，一艘俄羅斯船隻受損，路透社還援引了烏克蘭國家安全局內部的一名消息人士和另一名 "熟悉港口業務 "的消息人士的話。路透社認證了一段視頻，視頻顯示一架海軍無人機高速接近一艘軍艦，但在撞擊前不久傳輸被切斷。在社交網絡上，其他視頻顯示一艘軍艦略微向一側傾斜。

路透社的消息來源也指出，這艘船是 "Olenegorsky Gornyak "號，是一艘羅普查級大型登陸艦，可用於登陸軍事裝備。它在遭到 "一架裝有 450 公斤 TNT 炸藥的海軍無人機 "襲擊時嚴重受損。不過，俄羅斯方面沒有報告這次襲擊造成了任何損失。

新羅西斯克是一個重要的石油港口，也是從哈薩克斯坦西部油田通往裏海以北俄羅斯地區的 1 500 公里輸油管道的終點站。哈薩克斯坦的大部分石油出口都通過這條管道。

俄羅斯黑海艦隊的主要基地位於克里米亞的塞瓦斯托波爾，自莫斯科於2022年2月開始進攻烏克蘭以來，該艦隊已多次成為襲擊目標，但最近幾周襲擊次數有所增加。

本周二，俄羅斯聲稱挫敗了烏克蘭海軍三架無人機對塞巴斯托波爾西南 340 公里處巡邏艇的襲擊。一周前也發生過類似行動。

"黑海發生了什麼？無人機正在改變遊戲規則"，烏克蘭總統顧問波多利亞克周五在 推特上評論說，無人機使 "摧毀俄羅斯艦隊的價值 "成為可能。

基輔於6月初發起反攻，以奪回被莫斯科征服的領土，並表示將收復俄羅斯於2014年吞併的克里米亞。7 月底，烏克蘭已對該半島發動了數次無人機襲擊。周日，克里米亞的俄羅斯當局聲稱摧毀了其中25架烏克蘭無人機。