續推「香港議會」 袁弓夷三家人隔日被國安警查問 致「通緝8人」共16家屬受擾

香港/政治

被港府通緝的「香港議會」發起人袁弓夷本月1日在倫敦繼續推動籌組工作隔日，香港警方國家安全處人員帶走他在港的三名家人查問，令他在港家人被查的人數增至六人，成為八名海外被通緝港人中最多家屬受查的人。

袁弓夷(中)本月1日在倫敦召開記者會推廣香港議會後, 他更多在港家人被警方查問 2023年8月4日

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英美加等國批評香港警方各懸紅100萬港元通緝八名海外港人並以帶走他們的在港家人查問作威脅後，國安警並未停手，連昨(3日)早帶返警署協助調查的袁弓夷前妻Yuen Stephanie Downs丶兒子袁彌滿及女兒袁彌淑，八名被通緝人士共有16名在港家人被警方查問，至今未有人被捕。

袁的前妻和兒子昨午2時許離開警署時沒有回應傳媒提問，但不同傳媒均引述消息人士稱，相信是調查其家人是否仍然與袁弓夷有任何形式的聯絡或金錢來往。

除被通緝者家人外，國安警亦針對前香港眾志創會主席羅冠聰的在港關連人士，共拘捕七名被指涉嫌經營屬「黃色經濟圈」的「懲罰Mee」手機應用程式，並資助羅冠聰。

袁欲年底辦議會選舉 惟疑慮未除

曾稱警方國安處通緝有助他宣傳「香港議會」的袁弓夷，在宣布籌組一年仍未引起公眾反應之際，英國時間周二(1日)在倫敦司開記者會，繼續在海外的推動工作，他表示，計畫今年底於網上舉辦首屆選舉，由全球港人以不記名方式投票選出35名議員。若候選人數目不足，議席數量將設定為候選人數目的80%。

被問及有否考慮其在港家人安全時，袁弓夷重申，三年前離港時，已決定為香港的自由令出代價，強調香港的自由比個人和家人的安全及自由更重要。

公開資料顯示，袁弓夷丶何良懋與梁頌恆(其後退出)去年7月底在加拿大宣布籌組「香港議會」，以代表港人發聲。一星期後，港府宣布按《港區國安法》通緝三人。袁上月公布選舉法初稿，訂明16歲以上的香港人均可有投票權，滿21歲即可參選。但籌委會未有詳細解釋選舉法草案和投票流程，指只要上載護照到其電腦系統，證明是在香港出生丶香港永久居民丶通常連續在港居住7年或以上，或為香港永久居民第一代子女任合一項，便符合「香港人身份」這資格。但對有人提出的網絡安全問題，籌委會仍未能解答，只強調投票系統安全可靠。

「香港議會」籌委會另一爭議是新成員包括一個有爭議的YouTube頻道負責人，該頻道被指未有如網上籌款所言協助2019年國慶日在抗爭中中槍的曾志健離港，而是私飽中囊，讓自己離港，不過，該頻道否認，指努力安排該等抗爭者離港，但不成功。其後，曾志健與其他三人於去年7月中被捕。

港警國安處在7月3日公布發出拘捕令，並每人懸紅100萬港元通緝八名身處海外的香港政治人物，指他們涉嫌違犯《港區國安法》中的「勾結外國或境外勢力危害國家安全罪」及「煽動分裂國家罪」等。八人分別是前立法會議員許智峯丶羅冠聰及郭榮鏗；律師兼法律學者任建峰丶工運人士蒙兆達丶美國的香港民主委員會行政總監郭鳳儀丶袁弓夷，以及有「攬炒巴」之稱的劉祖廸。