美國眾議院中國委員會主席蓋拉格敦促拜登政府限制對華投資

美國/中國/貿易戰

美國聯邦眾議院中國問題特別委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher）敦促總統拜登就美國對中國的投資採取廣泛限制，特別是可能損害美國國家安全的關鍵領域。路透社報道，拜登可能會在未來數周內，針對美國在中國的投資實施新的限制。

廣告 繼續瀏覽後續

路透社報道，美國眾院共和黨籍的蓋拉格希望拜登政府將"流向中國的私人和公共市場投資納入新的限制"。

兩年多來，美國國會議員一直敦促拜登政府加強監督美國公司和個人在中國的投資。

蓋拉格周四表示，美國在中國的投資"構成重大國家安全風險，讓美國民眾面臨實質且影響全局的金融風險，並使他們常在無意中成為侵犯人權的同謀"。

媒體報導，拜登政府即將完成一項行政命令，將限制先進半導體、量子運算和人工智能等領域的某些投資。

蓋拉格說，應限制與國家安全有關、對中國技術崛起至關重要的關鍵領域投資，同時確保美國資本"沒有支持中國人民解放軍正在進行的建設，沒有促成中共侵犯人權或技術極權主義式的監視系統，或者加深我們在關鍵供應鏈方面對（中國）的依賴"。

中國駐華盛頓大使館發言人劉鵬宇博士，美國"慣性將技術與貿易問題政治化，以國家安全之名，把這些議題當作工具和武器。中國將密切關注事態發展，堅定維護自身權益"

消息稱，蓋拉格希望拜登的行政命令能迫使中國公司滿足與美國公司相同的盡職調查標準，藉此保護股東權利，並"保這些投資限制是可預測的，能為投資者提供確定性。避免製造繁瑣的逐案審查程序"

蓋拉格還希望拜登"實施新限制之前與盟友和合作夥伴商量，並敦促他們在對中國投資上採取類似限制"