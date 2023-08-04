『解放軍報』社論遭質疑：人民解放軍還是“黨衛軍”

習近平與解放軍

火箭軍高層一鍋端，戰略支援部隊司令下落不明，外界懷疑習近平正在整肅軍隊之際，『解放軍報』社論有關中國人民解放軍屬性的表述讓不少讀者驚異。

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這篇8月3日發表的題為“黨對軍隊絕對領導是人民軍隊建軍之本，強軍之魂”社論毫不諱言：“我軍是拿槍桿子的，是執行黨的政治任務的武裝集團，對黨忠誠必須是唯一的、徹底的、無條件的、不慘任何雜質的、沒有任何水分的忠誠。”

正如中國軍隊名為“人民解放軍”一樣，在中共的傳統說法中，還說軍隊是人民的軍隊，至少部分是，中國軍隊的喉舌『解放軍報』在這裡毫不掩飾地坦誠軍隊“是執行黨的政治任務的武裝集團”，要絕對地對黨忠誠，而且“唯一的、徹底的、無條件的、不慘任何雜質的、沒有任何水分的忠誠。”

網友@WayneLee1078 說：“說實話，這世界上還沒有那個政黨敢這樣大言不慚地宣稱，中國軍隊就是中共的‘黨衛軍’，只為這個獨裁黨服務，天下一切黨外勢力，都是敵人或可能的敵人！”

網友@Messiah_comes：“奴才們做事情不能聰明點嗎？這麼說話就是把偽裝全卸下了告訴全世界你們是黨衛軍不是國防軍了呀！哎呀呀，想想納粹想想呀，那就是黨衛軍！真正的歷史課要補補，真正的文學文字課也得補補！活干太糙了是不是？”

『解放軍報』的社論接著說：“對黨絕對忠誠要害在‘絕對’兩個字，確保槍桿子始終掌握在對黨忠誠可靠的人手中。全軍官兵深刻領悟‘兩個確立’的決定性意義，必須政治上高度自覺、思想上高度自覺、行動上高度自覺，堅定不移聽從黨中央、中央軍委和習主席指揮。”

聯想軍內正在開展的整肅，連習近平的親信，擔任才一年半火箭軍司令的李玉超也被免除職務，下落不明，副司令吳國華據親友說是“自殺”，官媒不敢報道。高級將領一鍋端，到底怎麼啦？一些觀察人士認為該報的社論話中有話，尤其那句“確保槍桿子始終掌握在對黨忠誠可靠的人手中”似乎暗示，“槍桿子”在一段時間裡落在了對黨不太忠誠可靠的人手中？但是這些將領明明都是習近平親自提拔，提拔的條件就是“絕對忠誠”，為什麼提上去一年半載，忠誠度就出問題了？是領袖缺乏識人之明，還是領袖不安全感太重？或者，越是親信，變質越快？

網友@FuXiao77777懷疑：“要求絕對忠誠，說明沒有忠誠可言，缺啥喊啥”。另一位網友說：“這個絕對真的是很絕對！越是絕對，越不絕對！”

社論的重心在於要求“全軍官兵深刻領悟‘兩個確立’”，“兩個確立”是什麼呢？不妨在這裡重提一下，就是“確立習近平同志黨中央的核心、全黨的核心地位，確立習近平新時代中國特色社會主義思想的指導地位”。

為什麼開啟第三任，掌握黨政軍所有大權的習近平還需要“兩個確立”？通常情況下，地位尚未確立，正在確立，或者雖然確立尚需鞏固，才需要一次又一次地講“確立”，這到底是解放軍“唯上”，表忠心表過了頭，還是兼任軍委主席的習近平意識到還需要“確立確立再確立”？

解放軍的全稱是“中國人民解放軍”，『解放軍報』的社論連表面文章也不做了。說了一番軍隊對黨要忠誠，要絕對忠誠黨的話，最後歸結到“兩個確立”，歸結到聽從習主席指揮，總算說明白了。

網友@ak60809133這樣評論：“如果了解中共的語言文化，這些話表明了一個中心思想：這支軍隊的名字叫‘習家軍’！” 還有網友說，“人家說的其實是實話，軍隊是人民的？人民又沒有選舉權，不算數；軍隊是國家的，黨國是一體的，黨國，哪有國。那還不是黨的嗎。黨由誰說了算？習主席嗎，忠於黨就是忠於習主席嗎，連這都不分請。”