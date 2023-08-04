颱風杜蘇芮挾暴雨轉向中國東北糧倉

中國東北暴雨

周五，颱風"杜蘇芮"帶來的暴雨，在襲擊許多城市，淹沒河北大片農田後，移到中國東北，襲擊產糧大省黑龍江和吉林。

在黑龍江省，颱風 "杜蘇芮"的餘威導致雨水和洪水泛濫，一輛汽車墜入公路塌陷坑中。2023年8月3日。

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路透社報道，被稱為"北大倉"的黑龍江省是最新遭受"杜蘇芮"影響的地區。黑龍江當局警告居民預計會出現包括龍捲風在內的更惡劣天氣，並從周四晚開始兩次提高了洪水警報。他們補充說，一些地區可能在幾小時內降雨超過100毫米（3.9英寸）。

中國歷史最悠久、規模最大的大慶油田也位於黑龍江。據當地媒體報道，在內澇嚴重的省會哈爾濱，兩輛汽車在一條高速公路上墜入塌陷的天坑，天坑靠近一條暴漲的河流。據當地媒體報道，稻田也被淹沒，低窪地區的村民被要求撤離。

一段在社交媒體上被廣泛分享的視頻顯示，一隻山羊被困在屋頂上，一頭豬試圖在洪水中游泳。

據媒體報道，暴風雨和洪水還引發了附近尚志市的斷電，超市裡的食品供應不足。一位尚志居民告訴當地媒體，他在暴雨警報發出後趕到超市，結果"只買到了幾瓶礦泉水和兩盒方便麵"。

據中國官媒報道，在更南邊的吉林玉米種植區，當局為從舒蘭市疏散的12,550人設立了營地，舒蘭市在過去三天的降雨量高達484.7毫米（19 英寸）。

投資者尋答案

中國各地大範圍的洪災破壞了農田和工業區，焦慮的投資者向當地證券交易所的上市公司尋求更多信息。

中國航空航天產品製造商航天高科技控股集團有限公司（Aerospace Hi-tech Holdings Group Co 000901.SZ）稱，其位於河北省涿州市的一家工廠被洪水淹沒。

該公司在周五提交的一份交易所文件中稱，"部分生產和電力設備受損，生產已暫停"。

河北省北部的涿州市本周降雨超過了一年的降雨量。因泄洪，當地的一些地方水高八-九米。

化工產品生產商青海金瑞礦業發展股份有限公司（600714.SS）稱，其在重慶子公司的工廠被洪水淹沒，導致緊急停產。

金瑞公司在一份聲明中說，受影響的生產設施是公司的主要收入來源，因此這場災難將影響公司今年的業績。