香港樓市看淡？ 繼207億元巨款交易告吹 長實低價推新樓盤 創市區七年新低

香港/經濟

港府庫房主要收入來源之一的樓市成交持續低迷，繼新加坡一個基金不惜犧牲20.76億港元(下同，摺合2.43億歐元)訂金而叫停山頂豪宅的出售交易丶造成香港史上最大宗撻訂個案後，有地產商推出市區新樓盤，折實平均呎價為15717元，重回七年前的市區樓盤水平。

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兩宗交易均涉及香港四大地產商之一的長江實業集團(簡稱長實)，主席李澤巨昨(3日)晚在公布樓價後的集團業績分析員會議上回應指，公司一向奉行以市價或低於市價賣樓以促銷，際此逆周期買地或置業，較三年前穩陣。買地方面，相信現時的地價水平已接近香港政府成本價，再下行的機率較低。

長實昨日推出的新樓盤位於九龍東部的油塘，名為海駅ll，提供658個單位，實用面積210至723方呎，預計2025年10月中入夥。自言是以「平爆價」推售的首批132夥，折實平均呎價15717元，是2016年10月另一地產商的樓盤折實均價15482元後的批最低折實均價市區新樓盤，亦比同區大半年前另一個新盤低12%。

做29行業或高才通 多5%折扣

樓盤更因應港府的搶人材計畫訂定優惠，指若開放式至2房單位買家從事醫療丶教育等29個行業，或是經「高端人才通行證計畫」來港的專業人士等，更可享額外5%樓價折扣，即整批折實均價會進一步降至14997元。

有分析指，長實「劈價」賣樓是看淡後市，並重提新加坡的華瑞資本（Sino Suisse Capital Pte.）上月中不惜賠上交易金額一成也放棄半山波老道21號多個單位，亦是看淡後市的表現。

李澤巨昨回應稱，那隻能說實際上是個別買家的情況導致，不能反映整體市況。

長實去年9月以207.66億元沽出半山波老道21號餘下單位予華瑞資本，但有報道指，華瑞購入該等獨立屋後，銷情並不理想，距完成交易時只售出5夥，部分連車位在內，成交呎價介乎6.17萬至7.01萬元，貼近買入價。華瑞在上月交易期滿時選擇不完成交易，

長實按合約沒收訂金20.76億元。不少評論指，華瑞寧願蝕掉逾20億巨款都要「褪軚」，或反映不看好樓市前景。

但公開資料顯示，香港樓市確是不似預期。當中港年初全面恢復通關和港府推出搶人才政策，市場憧憬中國資金重臨和人才湧入而令樓宇需求上升，樓市將會反彈，但樓市在首季出現小陽春後，第二季便已出現交投回落，6月份的一二手單位總成交不足4000宗。

不過，重視地產廣告的《星島日報》今日以社評指出，長實並非看淡後市，而是一種「先求量再求價」的銷售策略。社評指，在樓市銷情欠佳下，長實明白到，若以貼近市價推出新盤，將難以「去貨」，決定採取超低市價開盤，期望可吸引准買家和投資者眼球，並提升市場氣氛，增加市民認購意欲，若超額認購數目可觀，便可乘勢加價加推。相信長實開出的低價，仍是有利可圖，只是「賺少些」。

社評又指，長實年初推出新盤時亦採取同樣策略，結果賣個滿堂紅，其他發展商未有跟隨，認為毋須過分擔心會引發「劈價潮」。