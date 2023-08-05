中國：因販毒處決一名韓國人

死刑處決

一名韓國人因販毒在中國被執行死刑，這是中國對持有外國護照的人做出的罕見判決，法新社指出，很可能會激化北京和首爾之間的緊張關係。

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中國外交部告訴法新社，在廣州中級人民法院作出判決後，被稱為"姜先生"的被告（被告的韓語音譯可能為 "康先生"）在周五（8月4日）上午被執行死刑，並表示："中國刑法規定，對極其嚴重的毒品犯罪可以實施死刑。外交部還補充說，"當外國被告在中國領土上犯罪時，中國法律同樣適用"。

據韓聯社報道，被告於2014 年在中國被捕，當時他持有 5 公斤冰毒。 2019 年，被告首次被判處死刑，並於 2020 年得到確認。

在這名韓國人被處決後，首爾表示了 "遺憾"。

法新社指出，中國每年執行死刑的人數屬於國家機密，但外國公民被判處死刑的情況並不多見。據官方中新社報道，上一次對持有西方護照的人執行死刑是 Akmal Shaikh，他是一名英國人，因販賣海洛因在 2009 年被執行死刑。

與包括新加坡在內的多個亞洲國家一樣，中國對毒品的立法特別嚴格。近年來，已有多名外國公民被判處死刑。

2020 年，一名澳大利亞人因販毒在中國被判處死刑。據中國媒體報道，他於 2013 年 12 月在廣州機場被捕，行李中裝有超過 7.5 公斤的冰毒。2019 年，在與加拿大外交緊張升級的背景下，中國以販毒罪判處兩名加拿大公民死刑。