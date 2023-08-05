吉達"烏克蘭和平峰會"：各國代表就烏克蘭問題展開討論

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沙特阿拉伯主辦的烏克蘭和平峰會8月5日至6日在沙特吉達召開，來自美國、中國及印度等40多國的代表已開始就烏克蘭戰爭問題展開討論，但峰會沒有俄羅斯代表出席。一位歐洲官員表示，峰會結束時不會發表聯合公報，但沙特阿拉伯將提出一項計畫，以繼續就糧食安全等議題舉行磋商。

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路透社報道，在沙特吉達召開的為期兩天的會議，旨在為烏克蘭和平進行外交努力，除了其主要西方盟友外，還將爭取印度和巴西等在這場戰爭中保持中立國家的支持。

烏克蘭總統澤連斯基周六表示，這次峰會以及組織的場邊雙邊會談非常重要。他承認與會各國在烏克蘭問題上仍存在分歧，但恢復基於規則的國際秩序至關重要。

澤連斯基表示，不同的國家、地區有各自不同的處理國際事務的方式，但一切都應基於國際法的原則。

俄羅斯沒有派代表參加這次會議，但克里姆林宮表示將密切關注會議的進展情況。

一位歐洲官員表示，峰會結束時不會發表任何聯合公報，但沙特阿拉伯將提出一項計畫，以繼續就全球糧食安全、核安全及釋放囚犯等舉行工作小組談判。

這位官員稱，會議討論的內容是積極的，他並表示，各國代表已就尊重領土完整和主權達成一項協議。

烏克蘭總統澤連斯基表示，他希望在今年秋天舉行一場有世界領導人出席的(烏克蘭）和平峰會，他認為，應該以基輔提出的、包含十點內容的解決方案為基礎。

烏克蘭提出的和平方案包括尊重其領土完整，以及俄羅斯軍隊從佔領的烏克蘭領土上撤軍。

在上一輪烏克蘭和平談判中缺席的中國，派出特使歐亞事務部主任李輝與會。路透社稱，在俄羅斯2022年2月發動入侵烏克蘭戰爭以來，北京與莫斯科保持越來越密切的經濟和外交關係。

印度駐利雅得大使館周六在社交網絡上表示，印度國家安全顧問阿吉特 多瓦爾也抵達吉達參加會談。與中國一樣，印度也與俄羅斯保持着密切關係，並拒絕譴責俄羅斯。