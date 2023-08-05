尼日爾政變：西共體稱準備軍事干預 法國表態支持

尼日爾/西非共同體/法國/軍事

西非國家經濟共同體要求尼日爾政變軍人一周內恢復文官統治期限將屆，國際社會加大對政變軍方施壓，而西非共同體則聲稱準備進行軍事干預。法國周六(8月5日）表示，堅決支持西共體為挫敗政變企圖所做的努力。

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法新社報道，法國外交部周六在一份聲明中稱，“尼日爾的未來和整個地區的穩定都受到威脅。”法國堅決支持西共體挫敗政變企圖的努力。

西非國家經濟共同體的一位官員表示，西共體軍事首腦已經確定了針對尼日爾軍政府進行軍事干預的計畫。

西共體政治事務、和平與安全專員穆薩表示：“這次會議已經制定了可能(軍事）干預的所有要素，包括必要的資源，以及部署軍隊的方式及時間等。”

法國外長科隆納周六在巴黎會見到訪的尼日爾總理穆罕默杜時表示，法國"堅決支持"西非國家經濟共同體就"挫敗尼日爾政變企圖"作出的努力，呼籲立即恢復尼日爾憲法秩序。不過法國的聲明並未說明，有關支持是否包括在西非經濟體軍事介入尼日爾時提供軍事支援。

尼日爾上月26日發生政變時，穆罕默杜正在歐洲參加國際會議，滯留國外至今。科隆納重申，法國"完全支持"遭政變軍人扣押的尼日爾總統巴祖姆及其領導的政府。

尼日爾是法國在薩赫勒地區反恐的重要合作夥伴，法國在當地大約有1500名駐軍。科隆納當天對法國媒體表示，法國從尼日爾撤軍不在日程上，但受政變影響，兩國軍事合作已"暫停"。

西共體領導人早前要求政變軍人在周日限期前釋放巴祖姆並恢復其職權，否則將採取包括軍事干預在內的一切措施。

59歲的尼日爾軍政府領導人、原總統衛隊首長蒂亞尼（Abdourahamane Tiani）將軍已表示，軍政府不會退讓。他曾在法國接受軍事訓練。