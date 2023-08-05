中德經濟

據德國媒體報道：德國出口停滯，對中國依賴加劇。德國出口經濟前景低迷。

2023年7月28日，德國法蘭克福，雲層籠罩着銀行區的建築。同日公布的數據顯示，德國經濟仍未能實現增長，這個本應成為全歐洲工業強國的國家正在與高昂的能源價格、不斷上漲的借貸成本以及主要貿易夥伴中國的滯後反彈作鬥爭。

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據德國《商報》報道，根據德國聯邦統計局的最新數據，2023年上半年，德國對華出口份額下降到6.2%，是自2015年以來的最低值。相比之下，2020年，該比例達到歷史新高7.9%。2021年下降到7.5%，2022年再下降到6.8%。

今年前六個月，德國約10%的出口額流向了世界最大經濟體美國。美國因此仍然是“德國製造”商品最重要的買家，領先於法國、荷蘭和中國。

《柏林日報》報道說，德國出口停滯，對中國依賴加劇，德國經濟已陷入死胡同。政治和貨幣政策的錯誤意味着美國人正在把歐洲人甩在後頭。

根據德國聯邦統計局的數據，六月份，德國出口比上月僅小幅增長0.1%，至1.313億歐元。經濟聯合會歸咎於“全球經濟發展低迷”。

對外貿易（BGA）協會主席詹杜拉解釋說：“德國最重要的兩個貿易夥伴中國和美國的經濟僅略有回升。” 到目前為止，中國清零政策的結束並沒有引發人們預期的巨大增長。美國經濟也因利率上升和預算爭端而長期疲軟。詹杜拉還說，儘管中國和美國經濟有所好轉，德國出口商預計，趨勢不會逆轉。

據英國《金融時報》報道，隨着國際投資者越來越多地押注歐洲將陷入痛苦的經濟低迷，情況可能會變得更緊張。富達國際投資組合經理內賈德向英國《金融時報》表示：“我們看到美國多次加息，但需求和增長強勁，相比之下，歐洲增長動力較弱。歐洲央行犯了一個錯誤，加息幅度太大。”人們將不得不走回頭路，以防止更嚴重的衰退。

德國工商會表示，“今年上半年，德國對外貿易及其疲弱。“德國工業的積壓訂單越來越少。持續高漲的通脹率給出口型企業帶來壓力。德國下半年出口經濟前景依然“陰雲密布”。

慕尼黑經濟研究學院（Ifo）表示，嚴重依賴出口的汽車製造商及其供應商的訂單目前正在減少。鑒於全球市場持續存在不確定性，汽車行業對未來數月的預期也維持在較低水平。

ING銀行分析師布勒斯基（Carsten Brzeski）表示，對外貿易不再是德國經濟可靠的增長引擎，而是“更多的剎車”。與此同時，對中國進口的依賴程度仍然很高。“如果沒有中國的原材料和太陽能組件，目前的能源轉型是不可能的。”