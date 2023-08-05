暴雨襲中國東北：吉林1人遇難4人失蹤

中國東北洪災

中國東北周六（8月5日）連續第二天遭受暴雨襲擊，糧食主要產區黑龍江和吉林的洪水尤為嚴重。從網上圖片可見哈爾濱和舒蘭都泡在水裡。

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法新社說，社交網絡上的圖片顯示，吉林省吉林市（人口360萬）的街道上泥水成流。據中新網報道，在鄰近的遼寧省，六座水庫的水位超過了警戒線，遼河主河道的水位比允許水位高出33厘米，而遼河是中國最大的河流之一。

據路透社周六引述中國國家媒體報道，吉林省玉米種植區舒蘭市有近1萬5,000 居民被轉移，該市已有一人死亡，四人失蹤。

據中國新華社報道，舒蘭市5日晚通報在8月4日失聯的4人為舒蘭市常務副市長駱旭東等4名公職人員。他們在赴開原鎮、金馬鎮抗洪搶險中遇險失聯。多支救援隊伍正在搜救他們。

自8月1日以來，舒蘭市持續降雨，部分地區降雨量達到489 毫米（19 英寸），是之前記錄的五倍。

舒蘭市有居民70多萬。全市的橋樑倒塌，道路受損。官媒中新社展示了該市工廠和住宅周圍街道積水的圖片。

據中國央視8月4日說，降雨重心轉移到東北後，2日起，黑龍江、吉林等地出現強降雨和強對流天氣。

據中國中央氣象台專家表示，東北地區除了短時強降水外，還伴有雷暴大風和冰雹天氣，甚至局地可能會出現龍捲風，需要加強防範。

路透社說，氣象專家表示，颱風對中國東北地區的影響非常罕見，大多數颱風在登陸後都會向西或西北方向移動。

但在7月下旬，颱風"杜蘇芮"的殘餘勢力向內陸移動，襲擊了華北地區，並引發了大規模洪災，導致數百萬人的生活受影響。據新華社報道，截至周六上午，河北省約有154萬人從危險地區撤離。

今天周六，北京當局警告說，首都外圍的房山和門頭溝區可能會形成天坑和泥石流。上周的降雨量打破了北京和中國北方的多項記錄，廣闊的海河流域遭遇了自1963年以來最嚴重的洪災。

據國家媒體報道，周六，北京西南部涿州的水位開始下降，這個河北省受災最嚴重城市的搜救和排洪工作仍在繼續。該市大約十萬人已被疏散（六分之一人口）。

保定市政府周六表示，創紀錄的降雨量導致該市83座小型水庫中的67座溢洪，4000多間房屋倒塌，至少10人死亡。

保定政府稱，近300座橋樑和超過550公里的農村公路被水毀，截至周六，保定的直接經濟損失達到近170億元人民幣。

一位水利部門的官員告訴國家媒體，河北省的洪水可能需要一個月才能退去。

路透說，中國很早就意識到了城市內澇的風險，因為快速發展造成了大都市的擴張，混凝土覆蓋了洪泛平原。全球變暖導致的極端天氣使情況變得更糟。