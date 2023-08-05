河北洪水未消10級強風來襲 官方稱222萬人受災

河北/洪災/風災

河北暴雨洪水尚未褪去，又有強風來襲，據河北氣象預警，今天局地有10級以上大風天氣。

2023年8月3日，中國河北省涿州市，颱風"杜蘇芮"餘威帶來的暴雨和洪水過後人們乘船穿過被洪水淹沒的道路。

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據中國官媒中新網8月5日引述河北省應急管理廳官方微博消息說，受強降雨影響，河北98個縣(區)883個鄉(鎮)遭受洪澇災害，受災人口222.29萬人。截至8月4日8時，河北轉移民眾154.02萬人，其中蓄滯洪區轉移96.12萬人。

另據河北省氣象台今天8月5日早晨發布預警：保定、雄安新區、石家莊、滄州、衡水、邢台、邯鄲及滄州沿岸海域有雷陣雨，伴有短時強降雨和8~9級大風，局地10級以上大風天氣。

法新社今天的報道說，目前為止，受災最嚴重的地區是北京的鄰省河北省，該省方圓數英里都被大水淹沒。

涿州市大片地區被水淹沒。法新社周三對該市的航拍照片顯示，購物街變成了褐色的河流。其他照片顯示農田完全被淹沒。涿州由於泄洪，昨天傳出的視頻可見，一些地方的水深接近高速公路上的指示牌，估計高達8-9米。

據保定市政府周六8月5日報告，該市轄區內至少有10人死亡，18人失蹤，60 多萬人已被疏散。保定市有1150 萬人口，以鋼鐵生產聞名。