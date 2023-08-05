洩洪致災被說成降雨 河北霸州災民抗議爆發衝突

中國/水災

由於不滿官媒宣稱是降雨導致淹水，河北省霸州市因洩洪而家園盡毀的憤怒災民，8月4日到霸州市政府高舉布條抗議，並與在場警察爆發激烈肢體衝突。霸州官方周六(8月5日）發表公開信，坦承洩洪致災並承諾補償。

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中央社綜合中媒報導與社群訊息，河北因連日暴雨進行洩洪，陸續啟用7處蓄滯洪區吸納洪水。其中，位於霸州的東淀蓄滯洪區於1日凌晨2時啟用。

報道稱，霸州47個蓄滯洪區村街居民7萬3205人在啟用前一天被官方轉移。其後，蓄滯洪區因承接源自北京的大清河洪水，淪為一片汪洋。

央視新聞4日早上報導稱，"受降雨影響"，河北霸州市霸州鎮部分村莊2日出現約0.4到4公尺的積水，多名人員被困。

報導並稱，當天下午2時左右，當地消防接警後立即出動兩組水域救援隊伍趕往現場，對各區域被困人員進行分批救援，確保不遺漏一人。

據推特網紅"李老師不是你老師"周六發布，洩洪導致霸州市大面積被淹，損失慘重，房倒屋塌，造成數萬人無家可歸、傾家蕩產，卻被新聞報導為暴雨所致。

憤怒的當地村民4日前往政府大樓進行抗議，在現場高舉紅色橫幅布條："還我家園，明明是洩洪原因，卻說降雨所致"。

社群訊息顯示，許多災民痛斥政府救援單位只去當地兩小時"擺拍邀功"後就走了，都是民間自組志願隊在救災。

多支網絡影片顯示，在場官員與民眾溝通未果，被制止拍攝的民眾稱"就錄你們"。其後，現場爆發激烈警民衝突，抗議民眾向警方丟擲物品，一群黑衣人手持鎮暴盾牌衝向民眾進行毆打。

多名霸州災民事後在微博發文表示，霸州這邊根本沒有下多少雨，是為了保上游洩洪被淹，大面積農田、工廠被毀，央視竟然說成降雨導致，寒了他們的心。

社群訊息顯示，因央視稱降雨造成淹水，損失慘重的災民既憤怒又擔憂拿不到補償，因而群起找霸州當局討說法。

事件鬧大後，央視新聞網已下架這一則爭議新聞。

霸州當局周六中午發布"致廣大鄉親們的一封信"，試圖平息民憤。

公開信讚揚"霸州東淀蓄滯洪區所有民眾聽從指揮、義無反顧搬出自己久居的家園，以實際行動踐行了勇於奉獻、敢於犧牲行為"。霸州當局並在信中承諾全面做好受災補償。