洪水滔天 “敢問習總書記在哪裡親自指揮”？

習近平與治水

遭遇暴雨襲擊後的北京正在善後，大洪水正在北京周邊的河北蔓延，涿州市變成“涿州湖”，霸州，因泄洪導致大面積被淹，房倒屋塌，數萬人無家可歸，村民們包圍政府大樓，打出“還我家園，明明是泄洪原因，卻說降雨所致!”抗議當局隱瞞真相。

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民間又在發問，關鍵時刻，領導人在哪裡？中國民眾向來對領導人“要求不嚴”，只是“有比較就有不滿”，他們想起了習近平前任撫恤災民的傳統。也許民間的聲音傳進了中南海，也許是官媒自作主張粉飾，新華社8月5日晚間發出的長篇通稿覆蓋了中國所有的官媒：大標題：“風雨同心人民至上---以習近平同志為核心的黨中央堅強有力指揮北京防汛抗洪救災”。

文章說，“早在7月上旬，習近平總書記對防汛救災工作作出重要指示……”有人聯想到2020年武漢疫情爆發一段日子後，黨刊『求是』說，習總書記在2020年1月7日就知情並作了指示，但官媒當時未提一字，為什麼呢？2020年1月初，正是當局全力掩蓋疫情，甚至不肯承認新冠病毒人傳人的事實的時期，一直拖到1月20日。

對於人們責怪領導人不來現場視察，新華社報道稱：“7月25日至27日，在四川考察中，習近平總書記密切關注着汛情，要求全面落實防汛救災主體責任……”這說法也讓人想起武漢疫情爆發初期，習近平在雲南慰問官兵，李克強在青海慰問醫護人員，網友譏諷：“一個在雲南‘遙控’，一個在青海關懷‘武漢肺炎’”。

報道寫道：“8月1日，習近平總書記對防汛救災工作作出新的重要指示，要求全力搜救失聯被困人員…盡最大限度減少人員傷亡”。8月1日作指示是事實，是不是來得晚了一點？彼時，北京已經“水漫金山”。

文章還說，“習近平總書記明確指出：‘黨員幹部要衝在前，基層黨組織要發揮作用，讓人民群眾感到有依靠。’”有網友評論，“話說得多好，能夠以身作則更好，到北京街頭看看洪水淹過的市面，要比說多少次黨員幹部衝在先都好”。還有網友直接質疑：“請教新華社，敢問習總在哪裡親自指揮？”

社交網絡登載的無數視頻，照片，評論，都在見證着這場由颱風引起、突然而來的大暴雨釀成的大洪水，如何讓中國的首都北京一夜之間成為澤國。而為了保衛北京以及遠未成型的“副首都”雄安實施的分洪泄洪策略，由於決策不透明、預警不及時，加之河北最高官員不惜說出“河北要當好首都的護城河”這樣的話來拍馬，也激起民眾的憤怒和不安。

涿州救災現場的亂象讓受災民眾發出疑問：“我們的市委書記在哪裡？我們的子弟兵在哪裡？”其實，從網絡發出的許多呼救和質疑看，民間記憶猶新，他們對近在咫尺的中央領導人習近平、李強不肯走出中南海，不肯親臨現場視察慰問，頗有微詞。

網絡上，中共前領導人江澤民、胡錦濤、朱鎔基、溫家寶親臨救災的照片和視頻比比皆是。有一組廣泛傳播的中共前總書記江澤民1998年南方發生特大洪水親往災區救災的照片，一張是江手拿擴音喇叭跟災民講話；一張是江坐在簡陋的舢板上跟救生人員一起視察災情，還有一張是江身穿雨衣在雨中與災民站在一起的照片。

有網友說，當時看着領導人親臨現場指揮，慰問災民，覺得在表演親民，像演戲，現在再看這些照片，想象如今的領袖們連戲也不肯演，還是有點感動，人家還在乎群眾怎麼看。什麼叫親自指揮？那才叫親自指揮。

無論如何，習近平的前任江澤民、胡錦濤，李強的前任朱鎔基、溫家寶，每有大洪水，大地震，總有他們的身影，好像已形成一種傳統，這個傳統，習近平上台後，就斷了。一些網友憶起2019年那場橫貫中國南方多省市數周的特大洪水，就是看不到習近平的身影。

最讓一些網友難忘的仍然是2020年年初爆發的武漢疫情，武漢封城，百姓水深火熱，民間亟盼中央領導慰問，直到封城48天之後，習近平才“視察武漢”，百姓無緣靠近，安全措施過度，被人諷刺是“探望變成遙望，慰問變成視頻。”

當時就有人在網上貼出當年非典疫情全面爆發後，2003年4月14日，胡錦濤視察疫情首先爆發的廣州，出現在該市繁華的商業街北京路看望民眾的舊聞。一些中國人因為這件事把胡錦濤親切地稱作“濤哥”，有網友諷刺：“胡錦濤溫家寶這樣的演員，今天乾脆絕跡了。”

前面提到的新華社發的那篇報道讓一些網友覺得不知該說什麼才好，網友@BlackTortoise23說：“哎，古代皇帝春社時都要親耕祈求風調雨順，發生災異都有親自祭天謝罪，好傢夥現在發洪水就發一篇指導思想，這是連皇帝都不會當了啊”。

還有一位懷疑：“這是不是有點高級黑，前兩天學習習近平治水，這兩天說習近平親自指揮”。

這位網友指的是中國官方7月18日出版的『深入學習貫徹習近平關於治水的重要論述』一書，『中國水利報』配發社論稱，在習近平治水論述指引下，中國“治水事業取得歷史性成就、發生歷史性變革”。

該書出版不到兩周，北京河北遭遇大洪水。