烏克蘭轉戰黑海 警告俄羅斯6港口處於戰爭危險區

俄羅斯侵烏戰爭

烏克蘭戰場突然轉向黑海東岸，烏克蘭在周五擊中一艘俄羅斯大型登陸艦，周六擊中靠近克里米亞大橋的一艘俄羅斯郵輪之後發出警告，黑海六座俄羅斯港口全處於“戰爭危險區”。

在這張2023年8月5日提供的視頻圖片中，一架海上無人機在黑海上接近一艘俄羅斯油輪。據俄羅斯官員稱，烏克蘭無人機在克里米亞附近的黑海襲擊了一艘俄羅斯油輪。這次襲擊是一天之內第二次涉及無人機的海上襲擊，此前烏克蘭稱其海上無人機在周五早些時候也襲擊了俄羅斯的一個主要港口。

廣告 繼續瀏覽後續

8月4日，烏克蘭無人艇首次襲擊了新羅西斯克俄羅斯海軍基地一艘大型登陸艦，導致這座集軍事基地、商業設施和油料碼頭航運中斷幾個小時。

8月5日凌晨，位於刻赤海峽的俄羅斯石油船被烏克蘭無人機擊中，大火熊熊，連接克里米亞與俄羅斯大陸的同名大橋被迫中斷交通數小時。烏克蘭內部人士向法新社證實，“當夜，烏克蘭安全機構炸毀了一艘俄羅斯運送燃料和士兵的重要郵輪。”

烏方證實，一架攜帶炸藥的水面無人機“完成了這一任務。”而據俄羅斯海事局稱，"SIG "號油輪於 23:20 左右（格林尼治標準時間 20:20）在刻赤海峽以南被擊中。油輪輪機艙水線上有一個洞，“可能是海軍無人機攻擊造成的”，但油輪“漂浮在海面上”，目前正在準備修復受損部位。

據俄羅斯高速公路信息中心稱，連接俄羅斯與克里米亞半島的大橋交通中斷了三個小時，直到周六早些時候才恢復。

用於向烏克蘭前線的俄羅斯軍隊運送物資，同時也向民用公路和鐵路交通開放的克里米亞大橋，曾兩次遭到烏克蘭襲擊，造成重大損失。

烏克蘭安全局局長馬利烏克在周六發表的一條消息中稱，“這些針對俄羅斯船隻或克里米亞大橋的襲擊是合法的，因為它們是在暫時被俄羅斯佔領的烏克蘭水域內實施的”。他警告說：“如果俄羅斯人希望這些爆炸停止，他們只有一個選擇：離開烏克蘭領海和領土。他們越早這樣做，對他們越有利!”。

周六下午，烏克蘭向俄羅斯船隻發出嚴正警告，宣布俄羅斯在黑海的六個港口處於“戰爭危險區”。

烏克蘭航行和水文服務機構周六通告，俄羅斯在黑海的六個港口處於“戰爭危險區”。該機構在其網站上發表聲明稱，該警告涉及俄羅斯的阿納帕、新羅西斯克、格連吉克、圖阿澤、索奇和塔曼港。

烏克蘭國家安全與國防委員會秘書丹尼洛夫發推說：“每執行一次新的作戰任務，烏克蘭的攻擊無人機和艦載無人機都會變得更加精確，操作人員更有經驗，作戰協調更加有效，無人機製造商也有機會改進其戰術和技術特點。”丹尼洛夫補充說：“俄羅斯目標是烏克蘭武器的最佳試驗場”。

自從莫斯科7月中拒絕執行聯合國調停達成的烏克蘭糧食出口協議後，烏克蘭無人機攻擊黑海行動有增無減。

俄羅斯周六發誓，將對烏克蘭動用無人機進行恐怖襲擊進行報復。烏克蘭總統澤連斯基宣布，俄羅斯導彈於周六傍晚襲擊了烏克蘭，擊中了烏克蘭飛機製造商馬達西奇公司的建築。

軍事分析人士認為，烏克蘭黑海行動的戰略在於騷擾、分散、削弱敵人補給克里米亞、並通過克里米亞增援俄羅斯佔領軍的能力。