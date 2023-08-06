俄羅斯對烏克蘭發起新一波導彈襲擊 烏軍導彈襲擊俄羅斯佔領地區的兩座橋樑

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俄羅斯周日(8月6日）對烏克蘭發起新一波大規模導彈襲擊，並聲稱襲擊了烏克蘭西部的空軍基地；而烏克蘭則以導彈襲擊了莫斯科佔領地區的兩座橋樑。俄羅斯扶植的克里米亞地區行政長官阿克肖諾夫稱，連結克里米亞半島北端與烏克蘭南部赫爾松州的瓊加爾橋周日遭到烏克蘭導彈攻擊而受損。

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法新社報道，烏克蘭空軍周日表示，烏軍成功攔截了俄羅斯軍隊發射的40枚巡航導彈中的30枚以及所有伊朗製造的“沙希德”無人機，俄羅斯軍隊還使用了難以攔截的"匕首"超高音速導彈。

消息稱，烏克蘭方面沒有提供所有打擊的確切地點，而俄羅斯國防部周日聲稱，俄軍空襲烏克蘭西部赫梅利尼茨基州和瑞夫尼州的空間基地，並"擊中所有目標"。烏克蘭總統澤連斯基表示，航太公司馬達西奇有一處設施遇襲。

另據俄羅斯新聞社引述莫斯科扶植的克里米亞行政長官阿克肖諾夫周日指出，連結克里米亞半島北端與烏克蘭南部赫爾松州的瓊加爾橋周日遭到烏克蘭導彈攻擊而受損。

俄羅斯新聞社（RIA）引述俄羅斯扶植的赫爾松佔領區行政首長薩爾多（Vladimir Saldo）稱，瓊加爾橋（Chonhar road bridge）受到包括一枚暴風之影（Storm Shadow）導彈攻擊，不過他沒有提出任何證據。英國、法國都對烏克蘭提供這款導彈。

瓊加爾橋是克里米亞半島與烏克蘭本土間3條道路交通其中之一。薩爾多表示，瓊加爾橋已經關閉進行修復。

薩爾多並稱，另一條連接赫尼切斯克（Henichesk）和克里米亞東北海岸的橋樑也遭到砲擊，一名平民司機受傷。由於橋樑受損，一條沿橋樑延伸、為俄控赫尼切斯克的提供天然氣的管道也遭到破壞，導致超過20,000人沒有天然氣。

與此同時，一架被指裝滿炸藥的烏克蘭海上無人機，5日凌晨在克里米亞大橋附近損壞了一艘俄羅斯油輪，這是24小時內發生的第二起此類襲擊。