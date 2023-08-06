全球一半以上的電動汽車在中國行駛

電動車在中國

據德國N-TV電視台報道，中國是電動汽車的市場領先者。德國 一項研究表明，即使德國在全球比較中表現良好，它也面臨無法實現自己目標的危險。中國廠商擁有決定性優勢。

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全球一半以上的純電動汽車和插電式混合動力汽車在中國道路上行駛。根據斯圖加特研究機構太陽能和氫能研究中心（ ZSW）的分析，到今年年初，在中國行駛的電動汽車數量已攀升至到1460 萬輛，佔全球 2770 萬輛電動汽車的 53%。美國以 340萬輛緊隨其後，德國為 190 萬輛，排位第三。法國為 110 萬輛，英國為 100 萬輛。

中國作為最大、最重要的電動汽車市場的領先地位正在不斷增強：根據 ZSW 的數據，去年中國新註冊了 650 萬輛純電動汽車和插電式混合動力汽車 - 幾乎佔全球此類汽車新註冊量的 61% 。在這一點上，美國也位居第二，領先於德國。

ZSW 的普特納先生（Andreas Püttner）表示：“這些數字清楚地表明，儘管存在許多危機，但全球可持續出行趨勢將在 2022 年繼續有增無減。”“但如果德國想要在2030年底之前實現自己設定的1500萬輛電動汽車的目標，那麼德國每年必須新註冊的車輛數量至少是2022年的兩倍。”

對單個製造商而言，ZSW 不計算庫存，而是計算其累計新註冊量。特斯拉擁有 360 萬輛汽車，仍然遙遙領先。但這家美國公司的領先優勢已經縮小了 50 萬輛，而排名第二的中國比亞迪則強勁追趕，目前銷量為 330 萬輛。同樣是中國的上汽集團目前擁有 240 萬輛汽車，取代大眾汽車集團位居第三。沃爾夫斯堡以 230 萬輛滑落至第四位，寶馬以 130 萬輛緊隨其後。

在新註冊量方面，比亞迪去年已經處於領先地位，達到180萬輛。緊隨其後的是特斯拉，銷量為 130 萬輛，而上汽集團也以近 120 萬輛的銷量取代了第三名的大眾汽車。根據 ZSW 的數據，沃爾夫斯堡以 831,000 輛排名第四，寶馬以 433,000 輛排名第六，梅賽德斯以 319,000 輛排名第八。

普特納強調：“如果德國不想落後，德國汽車製造商就不能只進軍高端市場，特別是因為中國企業正在逐步滲透非中國市場。”中國製造商涵蓋了整個乘用車系列：從最小的乘用車到大型高檔車。不過，根據分析，全球最常見的電動汽車車型仍然是特斯拉：Model 3 銷量為 180 萬輛，Model Y 為 120 萬輛。德國製造商並未進入該類別的前十名。