山東罕見發生5級以上地震 至少 21 人受傷

山東地震

法新社消息，據美國地質調查局報道，星期天（8月6日）中國山東發生 5.4 級地震（本文截稿前）當局稱至少有 21 人受傷，一百多棟建築物倒塌。

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美國地質調查局（USGS）稱，當地時間周日凌晨2時33分，山東省德州市以南 26 公里處發生地震，震源深度 10 公里。

當地居民在社交網絡上發布的視頻顯示，天花板上的燈具在搖晃，地面在震動，人們正在撤離建築物，其中有一段視頻顯示，人們在散落在地面上的磚塊堆中行走。

一位來自鄰省河北的微博用戶說：“地震時，我的頭在枕頭上搖晃，我以為我在做噩夢。”

法新社指出，美國地質調查局的 PAGER 監測系統對地震的影響進行了初步評估，並發布了紅色警報，表明可能造成重大損失和人員傷亡。

中國官媒新華社則說，地震發生後，應急管理部啟動了四級響應（最低級別），並派出一個小組在山東開展救援行動。

52 次餘震

與此同時，中國官方電視台中央電視台援引省政府的話報道，地震造成至少“ 21 人受傷”，156 棟房屋或建築物“倒塌”，地震後又發生了 52 次餘震。

在監控錄像中，身穿紅色制服的救援人員走過學校田徑場上搭建的急救帳篷，帳篷周圍是明顯完好的建築物。

法新社表示，據官方頻道報道，“只有幾棟無人居住的磚房倒塌”，該頻道播出的畫面顯示，在完好的建築物和部分倒塌的房屋之間堆滿了磚塊。

據同一消息來源稱，該地區的供水網絡和通信基礎設施運行正常，但周日上午有數百輛火車停運。

北京、天津和上海等距離震中約 800 公里的城市都有震感。

一位微博用戶說：“除了害怕，我什麼也說不出來。”

法新社寫道，地震在中國並不少見，但很少發生在人口和大城市最多的東部地區。當地媒體援引山東省地震局一名工作人員的話說，發生更劇烈地震的可能性“非常低”。