社會主義核心價值觀覆蓋倫敦塗鴉牆引爆爭議

留學生倫敦塗鴉

倫敦街頭有一段很有名的紅磚塗鴉牆，上面有一些很有才氣的街頭藝術家的畫作，突然被一群中國留學生覆蓋上了代表“社會主義核心價值觀”的字樣。看了讓人“一秒回到中國”。

廣告 繼續瀏覽後續

倫敦紅磚巷（Brick Lane）是知名度很高的塗鴉藝術景點之一，8月5日，一些中國留學生毫不顧忌地清除了別人的作品，把牆塗白，用紅色噴漆寫下“富強、民主、文明、和諧、自由、平等、公正、法治、愛國、敬業、誠信、友善”24個大字。

知名推特網友“李老師不是你老師”評論：“這群人不是單純塗鴉，而是將原本塗鴉牆上的塗鴉全部覆蓋塗白之後噴上了核心價值觀……。”。

的確，上網搜尋“社會主義核心價值觀”，組成中國政府倡導的“社會主義核心價值觀”的“基本內容”，恰恰就是這24個字。

這是一種形式的“高級黑”嗎？畢竟留學生在英國自由之地，可以隨意揮筆？作者之一“yiqueart一鵲”直言不諱地地解釋了他的動機：他認為“借自由民主之名彰顯着西方的文化中心，這是倫敦的自由”，“實際上這樣的自由便是西方對東方主義的建構，其內里隱藏着極大的文化階段的不平等和剝削，用社會主義的構建方式來反殖民西方的虛假自由，讓我們看看這會碰撞出什麼”。

用社會主義核心價值觀碰撞他眼中的“西方的虛假自由”，引發激烈爭議。“李老師不是你老師”的看法是：“不得不說，我認為這個作品很成功，它真的就像是它的策畫人說的那樣，讓人一秒回到中國。這一整個行為也是一個很形象，很『中國』的藝術品。那就是當『中國』來了以後，粗暴，不尊重也不考慮他人地將所有的一切燦爛繽紛的文化都一併清除，只留下白底紅字的他們自己都沒辦法踐行的24字戒律。”

他還認為，“現在，愛國藝術小留們無意識的行為讓這種文化審美以一種不以為恥的方式展現在了全世界面前。這對中國形象的直觀展示是中國政府在YouTube和推特上花多少錢投放多少廣告都起不到的效果。任誰看了都要說一聲謝謝愛國小留。”

網上的評論很多，正反好壞由你自辯，一位網友說他是“支持”的，“中國人每天看到的路上全都是這個，讓英國人偶爾看一次怎麼了。有些第一世界國家也可以體驗體驗我們的生活”。

大V盧詩翰微博發稿說，“塗鴉是反主流的街頭藝術，既然有反娛樂化反建制的表達，那麼必然也允許用建制化敘事反娛樂化。”

網友@Cheer23853反駁：這個“塗鴉”本身行為按照他說的，確實沒什麼大問題，問題在於最終呈現出來的這種諷刺效果，難道他看不到嗎？白底紅字的slogan和周邊巨大的反差感，與口號中完美的價值與實際上讓人政治抑鬱的環境共振，最終形成了巨大的諷刺。

知名德國推友“老雷”也在問這些學生在塗什麼？“有一種可能他們搞的是一種諷刺性的行為藝術。想通過這種作品暴露共產黨宣傳體系的無意義與反審美嗎？恭喜，你們成功了!”老雷補充說：“不過還有另外一種可能他們只是小粉紅敗類。”

漫畫家巴丟草發推說：“對街道造成嚴重破壞的是一群在皇家藝術學院學習的中國民族主義者學生”。Matt Schrader 則很嚴厲地表示：“把這種法西斯宣傳留給屬於它的北京吧”。

除了議論，好像也有人在以行動反擊，不少倫敦網友前往塗鴉牆進行二次創作，根據“李老師不是你老師”公布的視頻，他們在“民主”“自由”前面加上“沒有”二字，在“文明”“和諧”前面添上“不”字等等。