菲律賓指控中國海警在南海向其艦船發射水炮

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菲律賓周日指控中國海警在南海爭議海域對菲國船隻發射水炮，稱中方此舉危險且非法。

菲律賓周日指控中國海警在南海爭議海域對菲國船隻發射水炮，稱中方此舉危險且非法

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菲律賓海岸防衛隊周日聲明表示：菲律賓海岸防衛隊強烈譴責中國海警做出危險行動，對菲律賓的船隻非法發射水炮。

菲律賓軍方表示，該事件發生於周六，當時菲律賓海岸防衛隊正在護送幾艘補給船通行，這些船隻負責向駐紮在南沙群島仁愛礁的菲國軍人運送物資。中國軍方經常在該海域攔截菲方船隻。

菲律賓軍方稱，中國海警對菲律賓其租用的一艘補給船發射水炮封鎖，菲律賓軍方發言人阿吉拉爾上校在一份新聞稿中表示，這些過度和攻擊性行動讓菲律賓第二艘船隻無法卸下給部隊輪換和補給的物資。

中國駐馬尼拉大使館沒有回應法新社求證。儘管菲律賓、越南或馬來西亞對南海同樣提出了不同主權要求，但北京聲稱對幾乎整個南海擁有主權，無視 2016 年針對中國的國際判決。

美國周六發表的聲明中譴責中國該行動“危險”，指出中國海岸警衛隊和“海上民兵”的行為，直接威脅到該地區的和平與穩定。

中國宣稱擁有幾乎整個南海的主權，周邊國家如台灣、汶萊、馬來西亞、菲律賓和越南也對這片海域提出擁有主權。

常設在荷蘭海牙的仲裁法院在2016年作出裁決，認定中國擁有南海大部分主權的歷史主張並無根據，北京則無視這項裁決。