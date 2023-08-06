馬斯克：與紮克伯格的對決將在X平台直播

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美國知名富豪埃隆·馬斯克周日(8月6日）在他收購併改名的社交平台X(前推特）上稱，6月底宣布的，他與Meta執行長兼臉書創辦人紮克伯格之間的“八角籠約架”將在X平台上進行現場直播。

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法新社報道，馬斯克稱，格鬥的第一集將在剛剛改名為X的前推特-video上播放”，馬斯克還表示，“所有收益都將捐贈給退伍軍人慈善機構。”據稱，馬斯克發文後，有14多萬人點贊、數萬人轉發。

據稱，馬斯克宣布直播對決的消息之前曾發文透露，自己整天都在進行舉重訓練，原因則是為了決鬥做事前準備。另外，紮克伯格近日也透露在自家後院建了一座八角格鬥籠，來進行相關的訓練，結果引起妻子不滿。

6月，特斯拉CEO馬斯克在推特回應網友時主動提出，可以和Meta的CEO紮克伯格舉行一場"籠鬥"。紮克伯格意外回應“發我地址”後，馬斯克直接給出了美國頂級職業格鬥賽事終極格鬥冠軍賽（UFC）的比賽場地：拉斯維加斯的八角籠。馬斯克隨後在他的賬戶上發帖稱，“我已經準備好進行籠鬥了”。

39歲的紮克伯格不僅比52歲的馬斯克年輕，而且一直在接受綜合格鬥訓練，曾在柔道比賽中獲勝。

馬斯克與紮克伯格這場"約架"在社交媒體上引髮網上強烈反應，網友紛紛對潛在獲勝者"押注"，紮克伯格明顯佔了上風。

多年來，這兩家科技巨頭"意見相左"，兩人從政治到人工智看法不同而時常發生衝突。隨着臉書創辦人紮克伯格越來越成為Twitter直接競爭對手，雙方之間的"敵意"進一步升級。